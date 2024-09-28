Российский БпЛА атаковал машину волонтеров в Харьковской области ― есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский БпЛА атаковал машину волонтеров в Харьковской области ― есть погибший и раненые

Харьковская областная прокуратура
авто
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В результате обстрела из дрона РФ гражданского автомобиля в Казачьей Лопани на Харьковщине 28 сентября погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

Главные тезисы

  • Атаки дронов российской армии в Харьковской области привели к гибели судьи Верховного суда и ранениям мирных жителей.
  • Прокуратура начала досудебное расследование умышленного убийства, совершенного российскими дронами, требуя международного вмешательства для остановки насилия.
  • Нападения дронов российской армии в Украине вызывают возмущение и требуют ответных мер для защиты мирных граждан и привлечения виновных к ответственности.

Российский дрон убил судью Верховного суда в Харьковской области

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой удара стал судья Верховного суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

Также в прокуратуре подтвердили, что сейчас известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.

Вскоре на официальном фейсбуке ВСУ появилось заявление на этот счет.

Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида боль от этой невосполнимой потери.

В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек

20 сентября военные армии РФ убили 27-летнего жителя Херсона. На мужчину сбросили взрывчатку с дрона прямо на улице. Четверо человек получили ранения по той же причине.

Один погибший и четверо раненых в Херсоне за сегодняшний день. Мужчине, которого сегодня убили оккупанты, было 27 лет.

Раненые тоже мужчины 49, 60, 62 и 64 лет. Все они получили телесные повреждения в результате сброса врагом взрывчатки с дронов.

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