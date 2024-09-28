Российский БпЛА атаковал машину волонтеров в Харьковской области ― есть погибший и раненые

В результате обстрела из дрона РФ гражданского автомобиля в Казачьей Лопани на Харьковщине 28 сентября погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.
Главные тезисы
- Атаки дронов российской армии в Харьковской области привели к гибели судьи Верховного суда и ранениям мирных жителей.
- Прокуратура начала досудебное расследование умышленного убийства, совершенного российскими дронами, требуя международного вмешательства для остановки насилия.
- Нападения дронов российской армии в Украине вызывают возмущение и требуют ответных мер для защиты мирных граждан и привлечения виновных к ответственности.
Российский дрон убил судью Верховного суда в Харьковской области
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Также в прокуратуре подтвердили, что сейчас известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.
Вскоре на официальном фейсбуке ВСУ появилось заявление на этот счет.
В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек
20 сентября военные армии РФ убили 27-летнего жителя Херсона. На мужчину сбросили взрывчатку с дрона прямо на улице. Четверо человек получили ранения по той же причине.
Один погибший и четверо раненых в Херсоне за сегодняшний день. Мужчине, которого сегодня убили оккупанты, было 27 лет.
Раненые тоже мужчины 49, 60, 62 и 64 лет. Все они получили телесные повреждения в результате сброса врагом взрывчатки с дронов.
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