Российский БпЛА атаковал машину волонтеров в Харьковской области ― есть погибший и раненые

В результате обстрела из дрона РФ гражданского автомобиля в Казачьей Лопани на Харьковщине 28 сентября погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

Российский дрон убил судью Верховного суда в Харьковской области

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Поделиться

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой удара стал судья Верховного суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям. Поделиться

Также в прокуратуре подтвердили, что сейчас известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.

Вскоре на официальном фейсбуке ВСУ появилось заявление на этот счет.

Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида боль от этой невосполнимой потери. Поделиться

В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек

20 сентября военные армии РФ убили 27-летнего жителя Херсона. На мужчину сбросили взрывчатку с дрона прямо на улице. Четверо человек получили ранения по той же причине.

Один погибший и четверо раненых в Херсоне за сегодняшний день. Мужчине, которого сегодня убили оккупанты, было 27 лет.

Раненые тоже мужчины 49, 60, 62 и 64 лет. Все они получили телесные повреждения в результате сброса врагом взрывчатки с дронов.