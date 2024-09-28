Російський БпЛА атакував машину волонтерів на Харківщині ― є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський БпЛА атакував машину волонтерів на Харківщині ― є загиблий та поранені

Харківська обласна прокуратура
авто

Унаслідок обстрілу з дрона РФ цивільної автівки у Козачій Лопані на Харківщині 28 вересня загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Головні тези:

  • Російський дрон обстріляв цивільний автомобіль на Харківщині, у результаті чого загинув суддя Верховного суду.
  • Внаслідок нападу загинув водій та є поранені жінки, які також перебували в автомобілі.
  • Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього злочину, підозрюючи умисне вбивство.

Російський дрон вбив суддю Верховного суду на Харківщині

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль «Mitsubishi Lancer» у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою удару став суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Також у прокуратурі підтвердили, що наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

Уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії.

У Херсоні через скидання боєприпасу з дрона загинув молодик

20 вересня військові армії РФ вбили 27-річного жителя Херсона. На чоловіка скинули вибухівку з дрона прямо на вулиці.  Четверо людей отримали поранення з тієї ж причини.

Один загиблий і четверо поранених у Херсоні за сьогоднішній день. Чоловіку, якого сьогодні вбили окупанти, було 27 років.

Поранені — теж чоловіки 49, 60, 62 та 64 років. Усі вони отримали тілесні ушкодження внаслідок скидання ворогом вибухівки з дронів.

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