Російський БпЛА атакував машину волонтерів на Харківщині ― є загиблий та поранені

Унаслідок обстрілу з дрона РФ цивільної автівки у Козачій Лопані на Харківщині 28 вересня загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.
Головні тези:
- Російський дрон обстріляв цивільний автомобіль на Харківщині, у результаті чого загинув суддя Верховного суду.
- Внаслідок нападу загинув водій та є поранені жінки, які також перебували в автомобілі.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього злочину, підозрюючи умисне вбивство.
Російський дрон вбив суддю Верховного суду на Харківщині
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Також у прокуратурі підтвердили, що наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.
Уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії.
У Херсоні через скидання боєприпасу з дрона загинув молодик
20 вересня військові армії РФ вбили 27-річного жителя Херсона. На чоловіка скинули вибухівку з дрона прямо на вулиці. Четверо людей отримали поранення з тієї ж причини.
Один загиблий і четверо поранених у Херсоні за сьогоднішній день. Чоловіку, якого сьогодні вбили окупанти, було 27 років.
Поранені — теж чоловіки 49, 60, 62 та 64 років. Усі вони отримали тілесні ушкодження внаслідок скидання ворогом вибухівки з дронів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-