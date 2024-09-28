Російський БпЛА атакував машину волонтерів на Харківщині ― є загиблий та поранені

Унаслідок обстрілу з дрона РФ цивільної автівки у Козачій Лопані на Харківщині 28 вересня загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Російський дрон вбив суддю Верховного суду на Харківщині

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Поширити

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль «Mitsubishi Lancer» у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою удару став суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям. Поширити

Також у прокуратурі підтвердили, що наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

Уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії.

У Херсоні через скидання боєприпасу з дрона загинув молодик

20 вересня військові армії РФ вбили 27-річного жителя Херсона. На чоловіка скинули вибухівку з дрона прямо на вулиці. Четверо людей отримали поранення з тієї ж причини.

Один загиблий і четверо поранених у Херсоні за сьогоднішній день. Чоловіку, якого сьогодні вбили окупанти, було 27 років.

Поранені — теж чоловіки 49, 60, 62 та 64 років. Усі вони отримали тілесні ушкодження внаслідок скидання ворогом вибухівки з дронів.