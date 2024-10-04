Авіація РФ бомбить КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей

Російські війська 4 жовтня обстріляли низку населених пунктів Харківської області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще один дістав тілесні ушкодження.
Головні тези:
- Російська авіація вдарила по населених пунктах Харківщини, що призвело до загибелі двох цивільних осіб.
- Атаки РФ спричинили серйозні матеріальні збитки, пошкодження приватних будинків та транспорту.
- Українські правоохоронні органи реагують на ворожі атаки, розслідують ситуацію та ведуть кримінальні провадження згідно з законодавством.
Росія бомбить Харківщину: є загиблі
За даними слідства, близько 10:00 4 жовтня загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу Ізюмське. Унаслідок ворожої атаки несумісні з життям поранення дістав 35-річний співробітник місцевої агрофірми.
Орієнтовно о 10:10 російська армія скинула КАБи на селище Степи — загинув 55-річний чоловік, пошкоджень та руйнувань зазнали приватні домоволодіння.
Близько 10:40 удару керованими авіабомбами ворог завдав по селу Чернещина. Унаслідок обстрілу там пошкоджені приватні домоволодіння.
Росія атакувала село на Харківщині
16 вересня близько 10:30 військові РФ здійснили обстріл села Петропавлівка Куп’янського району.
Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 77-річний чоловік і дві жінки 76 та 50 років.
На місці події працює слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-