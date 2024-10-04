Авіація РФ бомбить КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей

Російські війська 4 жовтня обстріляли низку населених пунктів Харківської області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще один дістав тілесні ушкодження.

Росія бомбить Харківщину: є загиблі

За даними слідства, близько 10:00 4 жовтня загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу Ізюмське. Унаслідок ворожої атаки несумісні з життям поранення дістав 35-річний співробітник місцевої агрофірми.

Орієнтовно о 10:10 російська армія скинула КАБи на селище Степи — загинув 55-річний чоловік, пошкоджень та руйнувань зазнали приватні домоволодіння.

Близько 10:40 удару керованими авіабомбами ворог завдав по селу Чернещина. Унаслідок обстрілу там пошкоджені приватні домоволодіння.

Орієнтовно о 16:35 росіяни атакували FPV-дроном місто Куп’янськ. Унаслідок влучання ворожого безпілотника травми дістав 37-річний чоловік, пошкоджений автомобіль. Поширити

Росія атакувала село на Харківщині

16 вересня близько 10:30 військові РФ здійснили обстріл села Петропавлівка Куп’янського району.

Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 77-річний чоловік і дві жінки 76 та 50 років.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.