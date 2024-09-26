Авіація РФ бомбила КАБами Харків ― є поранені

Російські окупанти завдали авіаудару по Харкову вдень 26 вересня. Попередньо відомо про чотирьох поранених внаслідок скидання трьох КАБів.
Головні тези:
- Місцева влада закликає мешканців Харкова бути обережними та перебувати в укриттях, уникаючи місць можливих наступних атак.
- Кількість постраждалих внаслідок російських бомбардувань зросла до 4 осіб.
- Ситуація в Харкові залишається напруженою, десятки місцевих жителів опинилися під загрозою у результаті російської агресії.
Росія бомбила Харків 26 вересня
У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Вибух у місті було чутно о 16:43.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях жителів Харкова та Харківського району.
Пізніше Терехов оновив інформацію.
Пізніше стало відомо, що дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес
Один з КАБів, за словами Синєгубова, влучив у землю в Київському районі, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку.
Росія атакувала авіабомбою Харків 24 вересня
24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.
За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.
Голова ОВА Синєгубов 25 вересня повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки.
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