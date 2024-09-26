Авіація РФ бомбила КАБами Харків ― є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила КАБами Харків ― є поранені

Ігор Терехов
Харків

Російські окупанти завдали авіаудару по Харкову вдень 26 вересня. Попередньо відомо про чотирьох поранених внаслідок скидання трьох КАБів.

Головні тези:

  • Місцева влада закликає мешканців Харкова бути обережними та перебувати в укриттях, уникаючи місць можливих наступних атак.
  • Кількість постраждалих внаслідок російських бомбардувань зросла до 4 осіб.
  • Ситуація в Харкові залишається напруженою, десятки місцевих жителів опинилися під загрозою у результаті російської агресії.

Росія бомбила Харків 26 вересня

У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибух у місті було чутно о 16:43.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях жителів Харкова та Харківського району.

Мер Харкова згодом поінформував, що є влучання у приватному секторі.

Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу в приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Пізніше Терехов оновив інформацію.

Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями.

Пізніше стало відомо, що дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес

Один з КАБів, за словами Синєгубова, влучив у землю в Київському районі, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку.

Станом на 17.33 у Харкові вже четверо постраждалих. У двох з них — гостра реакція на стрес.

Росія атакувала авіабомбою Харків 24 вересня

24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.

За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.

Голова ОВА Синєгубов 25 вересня повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки.

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