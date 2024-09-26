Авіація РФ бомбила КАБами Харків ― є поранені

Російські окупанти завдали авіаудару по Харкову вдень 26 вересня. Попередньо відомо про чотирьох поранених внаслідок скидання трьох КАБів.

Росія бомбила Харків 26 вересня

У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибух у місті було чутно о 16:43.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях жителів Харкова та Харківського району.

Мер Харкова згодом поінформував, що є влучання у приватному секторі. Поширити

Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу в приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Ігор Терехов Мер Харкова

Пізніше Терехов оновив інформацію.

Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями. Поширити

Пізніше стало відомо, що дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес

Один з КАБів, за словами Синєгубова, влучив у землю в Київському районі, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку.

Станом на 17.33 у Харкові вже четверо постраждалих. У двох з них — гостра реакція на стрес. Поширити

Росія атакувала авіабомбою Харків 24 вересня

24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.

За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.

Голова ОВА Синєгубов 25 вересня повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки.