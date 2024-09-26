Авиация РФ бомбила КАБами Харьков ― есть раненые

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Харькову днем 26 сентября. Предварительно известно о четырех раненых в результате сброса трех КАБов.

Россия бомбила Харьков 26 сентября

В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски КАБов!

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Взрыв в городе был слышен в 16:43.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.

Мэр Харькова впоследствии проинформировал, что есть попадание в частный сектор. Поделиться

Есть предварительная информация о попадании КАБа в частный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала. Игорь Терехов Мэр Харькова

Позже Терехов обновил информацию.

Имеем предварительную информацию о трех пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями. Поделиться

Позже стало известно, что две женщины пострадали от многочисленных порезов стеклом, у мужчины острая реакция на стресс.

Один из КАБов, по словам Синегубова, попал в землю в Киевском районе, повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. Горит крыша дома.

По состоянию на 17:33 в Харькове уже четверо пострадавших. У двух из них острая реакция на стресс. Поделиться

Россия атаковала авиабомбой Харьков 24 сентября

24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.

По данным ОВА, в настоящее время в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек.

Глава ОВА Синегубов 25 сентября сообщил, что количество погибших в результате российской атаки выросло до 4, из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины.