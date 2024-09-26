Авиация РФ бомбила КАБами Харьков ― есть раненые

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Харькову днем 26 сентября. Предварительно известно о четырех раненых в результате сброса трех КАБов.
Главные тезисы
- Российская авиация бомбила Харьков, что привело к раненым: число пострадавших достигло 4 человек.
- Местные жители должны находиться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и российской агрессии.
- Игорь Терехов информировал о попаданиях бомб в частные дома и пострадавших от атак.
Россия бомбила Харьков 26 сентября
В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски КАБов!
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Взрыв в городе был слышен в 16:43.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района.
Позже Терехов обновил информацию.
Позже стало известно, что две женщины пострадали от многочисленных порезов стеклом, у мужчины острая реакция на стресс.
Один из КАБов, по словам Синегубова, попал в землю в Киевском районе, повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. Горит крыша дома.
Россия атаковала авиабомбой Харьков 24 сентября
24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.
По данным ОВА, в настоящее время в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек.
Глава ОВА Синегубов 25 сентября сообщил, что количество погибших в результате российской атаки выросло до 4, из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины.
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