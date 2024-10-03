РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали 10 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали 10 человек, среди них ребенок

ДСНС Украины
РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали 10 человек, среди них ребенок
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Ночью 2 октября Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Под обстрел попала жилая 5-этажка, пострадали 10 человек.

Главные тезисы

  • Ночью 2 октября Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами, под обстрел попала жилая 5-этажка, пострадали 10 человек.
  • Среди пострадавших есть девочка всего трех лет, все находятся в среднем и легком состояниях.
  • В результате атаки произошли разрушения фасадной части дома и 4 квартир на верхних этажах, а также возгорание конструктивных элементов и автомобилей.
  • Ликвидация пожара и спасательные работы продолжаются, а украинские лидеры требуют необходимую помощь от мирового сообщества для прекращения российских атак.

Что известно об обстреле Россией Харькова

Как сообщил мэру Харькова Игорь Терехов, удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Что касается жертв, то информация собирается.

Впоследствии стало известно, что пострадали семь человек.

На месте прилета по многоэтажке вспыхнул пожар — горит дом и автомобиль возле него.

По словам Синегубова, враг попал в пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. Горят не менее 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются.

Среди восьми пострадавших девочка трех лет. Все — в среднем и легком состояниях, — сообщил глава ОВА.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них 3-летний ребенок.

Попадание вражеской бомбы в жилую 5-этажку в Киевском районе Харькова. Произошли разрушения фасадной части и 4 квартир на 4-м и 5-м этажах. Произошло возгорание конструктивных элементов дома и 2 автомобилей на площади 65 м кв.

Пожар в Харькове ликвидирован пожар, вызванный вражеским авиаударом. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Зеленский отреагировал на обстрел РФ Харькова

Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила русская бомба. И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными.

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