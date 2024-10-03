РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 10 людей, серед них дитина

Що відомо про обстріл Росією Харкова

Як повідомив мера Харкова Ігор Терехов, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв — інформація збирається.

Згодом стало відомо, що постраждали семеро людей.

На місці прильоту по багатоповерхівці спалахнула пожежа — горить сам будинок та авто біля нього.

За словами Синєгубова, ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають.

Серед вісьмох постраждалих — дівчинка трьох років. Усі — в середньому та легкому станах, — повідомив глава ОВА. Поширити

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них 3-річна дитина.

Влучання ворожої бомби у житлову 5-типоверхівку у Київському районі Харкова. Сталися руйнації фасадної частини та 4 квартир на 4-му і 5-му поверхах. Сталось займання конструктивних елементів будинку та 2-х автомобілів на площі 65 м кв.

Наразі пожежу у Харкові ліквідована пожежа, спричинена ворожим авіаударом. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Зеленський відреагував на обстріл РФ Харкова