РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 10 людей, серед них дитина

Вночі 2 жовтня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Під обстріл потрапила житлова 5-поверхівка, постраждало 10 людей.
Головні тези:
- РФ атакувала російські керовані авіабомби у Харкові, що призвело до травмування 10 людей, включаючи маленьку дитину.
- Ліквідація наслідків обстрілу триває, рятувальники працюють на місці події, евакуюючи мешканців та гасячи пожежу.
- Зеленський вимагає від світових партнерів достатню допомогу для стрімкого припинення російських агресійних дій на українській території.
- Атака РФ на цивільні об'єкти у Харкові підкреслює необхідність спільних міжнародних дій для захисту мирного населення.
Що відомо про обстріл Росією Харкова
Як повідомив мера Харкова Ігор Терехов, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв — інформація збирається.
Згодом стало відомо, що постраждали семеро людей.
На місці прильоту по багатоповерхівці спалахнула пожежа — горить сам будинок та авто біля нього.
За словами Синєгубова, ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають.
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них 3-річна дитина.
Влучання ворожої бомби у житлову 5-типоверхівку у Київському районі Харкова. Сталися руйнації фасадної частини та 4 квартир на 4-му і 5-му поверхах. Сталось займання конструктивних елементів будинку та 2-х автомобілів на площі 65 м кв.
Наразі пожежу у Харкові ліквідована пожежа, спричинена ворожим авіаударом. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.
Зеленський відреагував на обстріл РФ Харкова
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