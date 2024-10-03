РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 10 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 10 людей, серед них дитина

ДСНС України
РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 10 людей, серед них дитина
Read in English

Вночі 2 жовтня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Під обстріл потрапила житлова 5-поверхівка, постраждало 10 людей.

Головні тези:

  • РФ атакувала російські керовані авіабомби у Харкові, що призвело до травмування 10 людей, включаючи маленьку дитину.
  • Ліквідація наслідків обстрілу триває, рятувальники працюють на місці події, евакуюючи мешканців та гасячи пожежу.
  • Зеленський вимагає від світових партнерів достатню допомогу для стрімкого припинення російських агресійних дій на українській території.
  • Атака РФ на цивільні об'єкти у Харкові підкреслює необхідність спільних міжнародних дій для захисту мирного населення.

Що відомо про обстріл Росією Харкова

Як повідомив мера Харкова Ігор Терехов, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв — інформація збирається.

Згодом стало відомо, що постраждали семеро людей.

На місці прильоту по багатоповерхівці спалахнула пожежа — горить сам будинок та авто біля нього.

За словами Синєгубова, ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають.

Серед вісьмох постраждалих — дівчинка трьох років. Усі — в середньому та легкому станах, — повідомив глава ОВА.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них 3-річна дитина.

Влучання ворожої бомби у житлову 5-типоверхівку у Київському районі Харкова.  Сталися руйнації фасадної частини та 4 квартир на 4-му і 5-му поверхах. Сталось  займання конструктивних елементів будинку та 2-х автомобілів на площі 65 м кв.

Наразі пожежу у Харкові ліквідована пожежа, спричинена ворожим авіаударом. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають. 

Зеленський відреагував на обстріл РФ Харкова

Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Харкову 24 вересня. У лікарні від поранень померла ще одна людина
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Удар РФ по Харкову 24 вересня. У лікарні від поранень померла ще одна людина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила КАБами Харків ― є поранені
Ігор Терехов
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський БпЛА атакував машину волонтерів на Харківщині ― є загиблий та поранені
Харківська обласна прокуратура
авто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?