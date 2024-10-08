РФ атаковала КАБом Харьков — пострадали более 10 человек

8 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Харьков. В результате атаки Пострадали не менее 6 человек, один человек в тяжелом состоянии.

Россия в очередной раз атаковала Харьков

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, зафиксировано попадания вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство.

Сначала было известно о по меньшей мере 5 раненых людях. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что "прилетов" было несколько. В то же время, тип оружия устанавливается. На месте одного из ударов — масштабный пожар.

Синегубов добавил, что в настоящее время известно об 11 пострадавших, среди которых:

16-летний ребенок;

трое в тяжелом состоянии.

Силы ПВО сбили 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

8 октября войска РФ совершили атаку на Одесскую область. Оккупанты запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 19 ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска.

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя все 19 вражеских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве над Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областями.

В частности, 18 беспилотников сбили Силы украинской авиации, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Один беспилотник вернулся на территорию России, не нанеся удара.