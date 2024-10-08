РФ атаковала КАБом Харьков — пострадали более 10 человек

8 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Харьков. В результате атаки Пострадали не менее 6 человек, один человек в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Российская Федерация атаковала Харьков управляемыми авиабомбами, что привело к пострадавшим людям и разрушениям гражданского производства.
- Армия Украины сумела сбить 18 вражеских беспилотников в ходе атаки РФ на Одесскую область, предпринятой 8 октября.
- Основные цели Российских вооруженных сил были сконцентрированы на атаках по различным областям Украины, включая Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Винницкую и Тернопольскую области.
- В результате атаки на Харьков было зафиксировано 11 пострадавших, в том числе 16-летний ребенок и трое людей в тяжелом состоянии.
Россия в очередной раз атаковала Харьков
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, зафиксировано попадания вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова.
По предварительной информации, повреждено гражданское производство.
Сначала было известно о по меньшей мере 5 раненых людях. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что "прилетов" было несколько. В то же время, тип оружия устанавливается. На месте одного из ударов — масштабный пожар.
Синегубов добавил, что в настоящее время известно об 11 пострадавших, среди которых:
16-летний ребенок;
трое в тяжелом состоянии.
Силы ПВО сбили 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
8 октября войска РФ совершили атаку на Одесскую область. Оккупанты запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 19 ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска.
Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя все 19 вражеских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве над Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областями.
В частности, 18 беспилотников сбили Силы украинской авиации, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Один беспилотник вернулся на территорию России, не нанеся удара.
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