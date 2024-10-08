РФ атакувала КАБом Харків — постраждало понад 10 людей

8 жовтня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Харків. Внаслідок атаки Постраждали щонайменше 6 людей, одна людина у важкому стані.

Росія вкотре атакувала Харків

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.

Спочатку було відомо про щонайменше 5 поранених людей. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що "прильотів" було кілька. Водночас тип зброї наразі встановлюється. На місці одного з ударів масштабна пожежа.

Синєгубов додав, що наразі відомо про 11 постраждалих, серед яких:

16-річна дитина;

троє у важкому стані.

Сили ППО збили 18 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

8 жовтня війська РФ здійснили атаку на Одеську область. Окупанти запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму та 19 ударних безпілотників з Приморсько-Ахтарську.

Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою всі 19 ворожих безпілотників були знищені в повітряному просторі над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Вінницькою та Тернопільською областями.

Зокрема, 18 безпілотників збили Сили української авіації, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.

Один безпілотник повернувся на територію Росії, не завдавши удару.