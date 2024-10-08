Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 21 людини
Категорія
Україна
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Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 21 людини

Ігор Терехов
Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 21 людини
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Внаслідок російського удару по Харкову 8 жовтня дістали поранення 21 людина. Серед них 16-річна дитина.

Головні тези:

  • Унаслідок удару російської армії по Харкову було поранено 21 людину, серед яких є неповнолітня.
  • Зазначено про руйнування інфраструктури Харкова та потребу у наданні медичної допомоги пораненим.
  • Атака російської армії призвела до масштабної пожежі та пошкоджень цивільного виробництва.
  • Зокрема, зафіксоване влучання ворожого керованого авіабомбардування в Індустріальному районі Харкова.

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов кількість постраждалих зросла до 11. Серед них дитина 16 років. Троє поранених — у важкому стані. Голова ОВА зазначив, що є руйнування інфраструктури. 

Ще пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.

За словами Синєгубова, станом на 12:15 шпиталізовані 7 людей, іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

О 12:40 Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про 21 постраждалого, з яких 17 шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.

РФ атакувала КАБом Харків 8 жовтня

8 жовтня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Харків. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.

Спочатку було відомо про щонайменше 5 поранених людей. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що "прильотів" було кілька. Водночас тип зброї наразі встановлюється. На місці одного з ударів масштабна пожежа.

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