Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла до 21 людини

Внаслідок російського удару по Харкову 8 жовтня дістали поранення 21 людина. Серед них 16-річна дитина.

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов кількість постраждалих зросла до 11. Серед них дитина 16 років. Троє поранених — у важкому стані. Голова ОВА зазначив, що є руйнування інфраструктури.

Ще пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.

За словами Синєгубова, станом на 12:15 шпиталізовані 7 людей, іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

О 12:40 Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про 21 постраждалого, з яких 17 шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.

РФ атакувала КАБом Харків 8 жовтня

8 жовтня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Харків. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.