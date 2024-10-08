По информации мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, преступная армия РФ сбросила авиабомбу КАБ на одну из жилых многоэтажек в городе. Известно о по меньшей мере одного погибшего.

Что известно о последствиях очередной авиатаки российских окупантов на Харьков

Предварительно удар КАБом по многоэтажке в Киевском районе, — отметил мэр Игорь Терехов. Поделиться

По его словам, в результате вражеской атаки известно о по меньшей мере одного погибшего.

В свою очередь Синегубов написал, что в результате атаки, по предварительным данным, пострадали.

Впоследствии мэр города сообщил, что количество погибших уже увеличилось до двух человек.

Что известно о последствиях предварительных атак армии РФ по Харькову

Синегубов отметил, что в результате атаки российских окупантов утром по Индустриальному району Харькова ранения получил 21 человек.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство.

В их числе ребенок 16 лет. Трое раненых в тяжелом состоянии. Глава ОВА отметил, что есть разрушение инфраструктуры.

Еще позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 16 человек.

По словам Синегубова, по состоянию на 12.15 госпитализированы 7 человек, другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

В 12:40 Игорь Терехов сообщил, что уже известно о 21 пострадавшем, из которых 17 госпитализированы, в том числе подросток 16 лет.