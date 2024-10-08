За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ скинула авіабомбу КАБ на одну з житлових багатоповерхівок у місті. Відомо про щонайменше одного загиблого.
Головні тези:
- Серед наслідків атаки російської армії у Харкові - загибель цивільних жителів та руйнування житлових будівель.
- Один із наслідків атаки - 21 постраждалий від вибуху КАБу по багатоповерхівці в Харкові.
- За попередньою інформацією, серед постраждалих є 16-річна дитина та троє людей у важкому стані.
- Міський мер та голова ОВА надають звіти про кількість загиблих та постраждалих, а також про руйнування інфраструктури наслідків атаки.
- За попередніми даними, атака російської армії призвела до серйозних наслідків для міста Харкова та його мешканців.
Що відомо про наслідки чергової авіатаки російських окупантів на Харків
За його словами, в результаті ворожої атаки відомо про щонайменше одного загиблого.
У свою чергу Синєгубов написав, що в результаті атаки, за попередніми даними, є постраждалі.
Згодом мер міста повідомив, що кількість загиблих вже збільшилась до двох осіб.
Що відомо про наслідки попередніх атак армії РФ по Харкову
Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки російських окупантів зранку по Індустріальному району Харкова поранення отримала 21 людина.
За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.
Серед них дитина 16 років. Троє поранених — у важкому стані. Голова ОВА зазначив, що є руйнування інфраструктури.
Ще пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.
За словами Синєгубова, станом на 12:15 шпиталізовані 7 людей, іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.
О 12:40 Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про 21 постраждалого, з яких 17 шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.
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