За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ скинула авіабомбу КАБ на одну з житлових багатоповерхівок у місті. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Що відомо про наслідки чергової авіатаки російських окупантів на Харків

Попередньо удар КАБом по багатоповерхівці у Київському районі, — зазначив мер Ігор Терехов. Поширити

За його словами, в результаті ворожої атаки відомо про щонайменше одного загиблого.

У свою чергу Синєгубов написав, що в результаті атаки, за попередніми даними, є постраждалі.

Згодом мер міста повідомив, що кількість загиблих вже збільшилась до двох осіб.

Що відомо про наслідки попередніх атак армії РФ по Харкову

Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки російських окупантів зранку по Індустріальному району Харкова поранення отримала 21 людина.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.

Серед них дитина 16 років. Троє поранених — у важкому стані. Голова ОВА зазначив, що є руйнування інфраструктури.

Ще пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.

За словами Синєгубова, станом на 12:15 шпиталізовані 7 людей, іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

О 12:40 Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про 21 постраждалого, з яких 17 шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.