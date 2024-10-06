На Харківщині загинув російський опозиціонер Дадін — він воював проти РФ

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін загинув, воюючи на боці України. Він приєднався до ЗСУ на початку 2023 року.

Російський опозиціонер Дадін загинув на Харківщині

Як повідомляють росЗМІ, Дадін загинув у бою на Харківщині.

Ільдар Дадін приєднався до Збройних сил України на початку 2023 року, вступивши до "Сибірського батальйону" під позивним "Ганді". Він боровся проти російської армії на українському фронті.

Дадін був відомий як перший росіянин, засуджений за неодноразові порушення правил проведення мітингів у Росії за статтею, яку російські журналісти називають "дадінською".

У 2015 році його засудили до трьох років колонії, згодом термін скоротили до двох із половиною років. У 2016 році Дадін повідомив про тортури в карельській колонії ІК-7, однак перевірки ФСВП та Слідчого комітету не виявили порушень, хоча інші ув'язнені та їхні родичі підтверджували випадки жорстокого поводження.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На даному напрямку агресор активно застосовував авіацію.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Новосадового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр. Поширити