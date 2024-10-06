Мінус 1250 солдатів та 55 артисистем. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 660 470 військових.
Головні тези:
- За добу втрати російської армії в Україні склали 1250 солдатів та 55 артилерійських систем.
- На фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень, де українські захисники відбили атаки окупантів на різних напрямках.
- У зіткненнях на Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках ворог втратив значну кількість техніки та солдатів.
- Агресивні дії російських загарбників були спрямовані на намагання просунутися вперед у бік населених пунктів і пройти до найбільш важливих пунктів оборони.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8919 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 17679 (+21) од.;
артилерійських систем — 19092 (+55) од.;
РСЗВ — 1216 од.;
засоби ППО — 970 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16578 (+49) од.;
крилаті ракети — 2613 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26006 (+101) од.;
спеціальна техніка — 3363 (+19) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На даному напрямку агресор активно застосовував авіацію.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Новосадового.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки та Антонівки.
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