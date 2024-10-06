Минус 1250 солдат и 55 артисистем. Генштаб озвучил потери армии РФ

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки и Антоновки.