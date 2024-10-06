Минус 1250 солдат и 55 артисистем. Генштаб озвучил потери армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 660470 военных.
Главные тезисы
- Согласно данным Генштаба, потери российской армии в ходе вторжения на территорию Украины составляют более 660 тыс военных.
- Российские захватчики потеряли 1250 солдат и 55 артиллерийских систем за последние сутки.
- На фронте зафиксировано 169 боевых столкновений, при этом украинские силы отразили атаки в нескольких направлениях, в том числе с применением авиации.
- Ситуация на фронте остается напряженной, силы обороны Украины активно отражают атаки российских захватчиков в различных районах.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8919 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 17679 (+21) ед;
артиллерийских систем — 19092 (+55) ед;
РСЗО — 1216 ед.;
средства ПВО — 970 ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16578 (+49) ед;
крылатые ракеты — 2613 ед.;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26006 (+101) ед;
специальная техника — 3363 (+19) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направлении агрессор активно применял авиацию.
На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Дачного и Торецкого.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки и Антоновки.
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