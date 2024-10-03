У ЦПД развенчали российский вброс об атаке ВСУ на Курскую АЭС

3 октября российские пропагандисты лживо заявили, что Украина пыталась ударить по Курской АЭС. Однако эта информация не соответствует действительности, отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В России врут об ударах ВСУ по Курской АЭС

Российские пропагандистские каналы заявили, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС. По их данным, удар был якобы нанесен французской авиабомбой.

Кроме того, росСМИ заявили, что в сторону Курчатова якобы могли направить украинский дрон "Паляница".

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что россияне вбросили лживую информацию об ударе по Курской АЭС с HIMARS.

Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет. Андрей Коваленко Руководитель ЦПД

Россияне и сами запутались в своей лжи. Они даже не могут найти общего в том, из чего именно якобы атаковали Курскую АЭС. Одни сообщают о ракетах, другие говорят бомбы, а кое-кто и вовсе заявил о "Палянице".

Россия распространяет фейк о ракетном обстреле Ровенской АЭС

По данным ведомства, украинцы начали получать электронные письма, где указано, якобы нанесенный по Ровенской АЭС "ракетный удар" повлек за собой повышенный уровень радиации. В письмах приведены инструкции по эвакуации и ссылки на неизвестные сомнительные ресурсы.

Как выяснили в Центре противодействия дезинформации, ГСЧС Украины подобных сообщений не рассылало.

Почты службы по чрезвычайным ситуациям сломаны не были.