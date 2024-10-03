У ЦПД розвінчали російський вкид про атаку ЗСУ на Курську АЕС
Категорія
Світ
Дата публікації

У ЦПД розвінчали російський вкид про атаку ЗСУ на Курську АЕС

Центр протидії дезінформації
Курська АЕС

3 жовтня російські пропагандисти брехливо заявили, що Україна намагалась вдарити по Курській АЕС. Проте ця інформація не відповідає дійсності, зауважили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Головні тези:

  • Російські пропагандисти поширюють брехливу інформацію про нібито атаки ЗСУ на Курську АЕС, але це спростували відповідні українські органи.
  • Російські пропагандисти також спробували створити паніку серед населення, поширюючи фейкові листи про ракетний удар на Рівненську АЕС, але ця інформація також була розвінчана як маніпуляція.
  • Дезінформація та фейкові повідомлення мають на меті дискредитувати українські державні структури та підірвати довіру громадськості до них.

У Росії брешуть про удари ЗСУ по Курській АЕС

Російські пропагандистські канали заявили, що ЗСУ нібито спробували атакувати Курську АЕС. За їх даними, удар був буцімто нанесений французькою авіабомбою.

Крім того, росЗМІ заявили, що в бік Курчатова нібито могли спрямувати український дрон "Паляниця".

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS.

Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові та на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Росіяни й самі заплуталися у своїй брехні. Вони навіть не можуть знайти спільного в тому, з чого ж саме нібито атакували Курську АЕС. Одні повідомляють про ракети, інші кажуть бомби, а дехто і взагалі заявив про "Паляницю".

Росія поширює фейк про ракетний обстріл Рівненської АЕС

За даними відомства, українці почали отримувати електронні листи, де вказано, буцімто завданий по Рівненській АЕС "ракетний удар" спричинив підвищений рівень радіації. У листах наведені інструкції щодо евакуації та посилання на невідомі сумнівні ресурси.

Як з'ясували в Центрі протидії дезінформації, ДСНС України подібних повідомлень не розсилала.

Пошти служби з надзвичайних ситуацій зламані не були.

Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них.

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