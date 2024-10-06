В Харьковской области погиб российский оппозиционер Дадин — он воевал против РФ

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин погиб, сражаясь на стороне Украины. Он присоединился к ВСУ в начале 2023 года.
Главные тезисы
- Ильдар Дадин, российский оппозиционер, погиб на фронте в Харьковской области, сражаясь на стороне Украины против российской армии.
- Дадин присоединился к Вооруженным силам Украины в начале 2023 года и вступил в батальон под позывным “Ганди", выступая против нарушений правил проведения митингов в России.
- На фронте в Харьковской области зафиксировано 169 боевых столкновений за прошедшие сутки, силы обороны успешно отражают атаки оккупантов.
- Украинские защитники смогли отразить штурмовые действия российских захватчиков на различных направлениях, таких как Купянское, Северское, Торецкое, Покровское и Кураховское.
Российский оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области
Как сообщают росСМИ, Дадин погиб в бою на Харьковщине.
Ильдар Дадин присоединился к Вооруженным силам Украины в начале 2023 года, вступив в "Сибирский батальон" под позывным "Ганди". Он сражался против российской армии на украинском фронте.
Дадин был известен как первый россиянин, осужденный за неоднократные нарушения правил проведения митингов в России по статье, которую российские журналисты называют "дадинской".
В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, впоследствии срок сократили к двум с половиной годам. В 2016 году Дадин сообщил о пытках в карельской колонии ИК-7, однако проверки ФСИН и Следственного комитета не выявили нарушений, хотя другие заключенные и их родственники подтверждали случаи жестокого обращения.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направлении агрессор активно применял авиацию.
На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Дачного и Торецкого.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки и Антоновки.
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