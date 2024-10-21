РФ обстріляла КАБами Харків — постраждало 13 людей,серед них дитина

Ввечері 20 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням, наразі відомо про 13 постраждалих, з них одна дитина.

Армія РФ знову обстріляла Харків

О 22:10 мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові лунають вибухи, місто перебуває під атакою ворожих КАБів.

Згодом він уточнив, що під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 4 постраждалих, один чоловік госпіталізований. Є загоряння будинку, пошкоджена станція техобслуговування. Також є пошкодження автозаправної станції.

Пізніше Терехов уточнив, що в Київському районі пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основʼянському районі є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів.

Вночі 21 жовтня Нацполіція повідомила, що у Харкові кількість постраждалих через російські обстріли людей зросла до 12.

Вже зранку в ДСНС уточнили, що постраждало загалом 13 людей.

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