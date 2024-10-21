РФ обстріляла КАБами Харків — постраждало 13 людей,серед них дитина

Ввечері 20 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням, наразі відомо про 13 постраждалих, з них одна дитина.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли Харків, спричинивши проблеми з електропостачанням та пошкодження будівель і об'єктів інфраструктури.
- Унаслідок атаки було поранено 13 людей, серед яких є дитина, а також були зафіксовані пошкодження автозаправної станції та станції техобслуговування.
- Російські обстріли також зафіксовані в інших містах, таких як Кривий Ріг, Київ, Сумська область та Запоріжжя, приводячи до руйнування будинків та інфраструктури.
Армія РФ знову обстріляла Харків
О 22:10 мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові лунають вибухи, місто перебуває під атакою ворожих КАБів.
Згодом він уточнив, що під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.
Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 4 постраждалих, один чоловік госпіталізований. Є загоряння будинку, пошкоджена станція техобслуговування. Також є пошкодження автозаправної станції.
Пізніше Терехов уточнив, що в Київському районі пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основʼянському районі є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів.
Вночі 21 жовтня Нацполіція повідомила, що у Харкові кількість постраждалих через російські обстріли людей зросла до 12.
Вже зранку в ДСНС уточнили, що постраждало загалом 13 людей.
Росія всю ніч атакувала Україну дронами й КАБами
На Сумщині росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Кілька сіл без світла.
У Кривому Розі через ракетний удар постраждали 4 людини, серед них — дитина. Пошкоджені готель, будинки, банк, магазини.
У Києві після атаки дронів виявили одного постраждалого. У чоловіка опіки обличчя.
На Запоріжжі росіяни скидали КАБи, запускали дрони та обстрілювали регіон з РСЗВ. Люди не постраждали. Є пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури.
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