Удари РФ по Харкову — загинули двоє людей

8 жовтня російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Станом на вечір відомо про щонайменше двох жертв — загинули чоловік та жінка.

Росія продовжує тероризувати Харків

Як повідомляє місцева влада, армія РФ вдарила КАБами по багатоповерхівці в Київському районі.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по відкритих територіях. Загалом це було 4 КАБи.

Загиблі — цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці. Щонайменше троє отримали поранення, — зазначив голова ОВА. Поширити

Згодом Синєгубов уточнив, що окупанти випустили 6 КАБів по Харківщині. Місця 5 локацій — відомі.

Один КАБ влучив у відкриту місцевість в Салтівському районі. У результаті чого загинули жінка та чоловік по 70 років, які проходили повз.

Нові подробиці атаки РФ на Харків

Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілів у Салтівському районі постраждали 15 багатоквартирних будинків через обстріли.

Мер Ігор Терехов офіційно підтвердив, що незабаром розпочнеться закриття вікон за допомогою ОСБ. Зранку на місці працюватиме ЦНАП, де жителі зможуть отримати допомогу в оформленні документів для програми "Є-Відновлення".

Також повідомляється, що окупанти завдали удару по Черкаській Лозовій.

В результаті влучання пошкоджено приватний житловий будинок. Боєприпас не здетонував. На місці події працюють усі профільні служби.