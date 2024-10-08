Дрони РФ пролетіли біля Південноукраїнської АЕС. До чого готуватися
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрони РФ пролетіли біля Південноукраїнської АЕС. До чого готуватися

НАЕК "Енергоатом"
дрон РФ

У ніч з 6-го на 7-ме жовтня два ворожих БпЛА були помічені поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Цілком ймовірно, країна-агресорка РФ може готуватися до удару по АЕС.

Головні тези:

  • Протягом останніх місяців спостерігається збільшення випадків наближення російських дронів до українських ядерних об'єктів.
  • Росія може готуватися до ударів по ядерній інфраструктурі України.
  • Президент України Володимир Зеленський попереджає про можливі плани РФ.

Росія може атакувати одну з українських АЕС

Як повідомляє пресслужба "Енергоатома", російські шахеди знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС.

Окрім того, наголошується, що відстань прольоту дронів від ядерних об'єктів становила менше 10 км.

На цьому тлі важливо розуміти, що випадки наближення ворожих БпЛА до українських АЕС протягом останніх місяців кратно збільшилися.

“Енергоатом” попереджає українців: ц може свідчити про підготовку Росії до ударів по ядерній інфраструктурі України.

Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

З заявою з цього приводу виступив керівник “Енергоатома” Петро Котін.

Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією, — заявив він.

Зеленський також попередив про плани РФ

Росія почала активно використовувати китайські супутники для фотографування українських АЕС.

За словами президента Володимира Зеленського, країна-агресорка може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Остання інформація полягає в тому, що Росія використовувала китайські супутники і фотографувала деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об’єкти, то виникає загроза ударів по ядерних об’єктах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави додав, що має намір поділитися цими важливими даними з ключовими союзниками України, щоб перешкодити планам Путіна.

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