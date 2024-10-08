Дроны РФ пролетели возле Южноукраинской АЭС. К чему готовиться
Категория
Украина
Дата публикации

Дроны РФ пролетели возле Южноукраинской АЭС. К чему готовиться

НАЭК "Энергоатом"
дрон РФ
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В ночь с 6 на 7 октября два вражеских БпЛА были замечены рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. По всей вероятности, страна-агрессорка РФ может готовиться к удару по АЭС.

Главные тезисы

  • В последние месяцы наблюдается увеличение случаев приближения российских дронов к украинским ядерным объектам.
  • Россия может готовиться к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о возможных планах РФ.

Россия может атаковать украинские АЭС

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", российские шахеды снова нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС.

Кроме того, указано, что расстояние пролета дронов от ядерных объектов составляло менее 10 км.

На этом фоне важно понимать, что случаи приближения вражеских БПЛА к украинским АЭС за последние месяцы кратно увеличились.

"Энергоатом" предупреждает украинцев: это может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.

“Энергоатом” предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

С заявлением по этому поводу выступил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Страна-агрессорка делает эти шаги совершенно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и устрашение всего мира радиационной аварией, — заявил он.

Зеленский также предупредил о планах РФ

Россия начала активно использовать китайские спутники для съемки украинских АЭС.

По словам президента Владимира Зеленского, страна-агрессорка может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.

Последняя информация заключается в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что намерен поделиться этими важными данными с ключевыми союзниками Украины, чтобы воспрепятствовать планам Путина.

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