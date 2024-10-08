Дроны РФ пролетели возле Южноукраинской АЭС. К чему готовиться

В ночь с 6 на 7 октября два вражеских БпЛА были замечены рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. По всей вероятности, страна-агрессорка РФ может готовиться к удару по АЭС.

Россия может атаковать украинские АЭС

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", российские шахеды снова нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС.

Кроме того, указано, что расстояние пролета дронов от ядерных объектов составляло менее 10 км.

На этом фоне важно понимать, что случаи приближения вражеских БПЛА к украинским АЭС за последние месяцы кратно увеличились.

"Энергоатом" предупреждает украинцев: это может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.

“Энергоатом” предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Страна-агрессорка делает эти шаги совершенно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и устрашение всего мира радиационной аварией, — заявил он. Поделиться

Зеленский также предупредил о планах РФ

Россия начала активно использовать китайские спутники для съемки украинских АЭС.

По словам президента Владимира Зеленского, страна-агрессорка может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.

Последняя информация заключается в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов. Владимир Зеленский Президент Украины