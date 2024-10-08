Дроны РФ пролетели возле Южноукраинской АЭС. К чему готовиться

В ночь с 6 на 7 октября два вражеских БпЛА были замечены рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. По всей вероятности, страна-агрессорка РФ может готовиться к удару по АЭС.
Главные тезисы
- В последние месяцы наблюдается увеличение случаев приближения российских дронов к украинским ядерным объектам.
- Россия может готовиться к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о возможных планах РФ.
Россия может атаковать украинские АЭС
Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", российские шахеды снова нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС.
Кроме того, указано, что расстояние пролета дронов от ядерных объектов составляло менее 10 км.
На этом фоне важно понимать, что случаи приближения вражеских БПЛА к украинским АЭС за последние месяцы кратно увеличились.
"Энергоатом" предупреждает украинцев: это может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.
С заявлением по этому поводу выступил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.
Зеленский также предупредил о планах РФ
Россия начала активно использовать китайские спутники для съемки украинских АЭС.
По словам президента Владимира Зеленского, страна-агрессорка может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.
Кроме того, глава государства добавил, что намерен поделиться этими важными данными с ключевыми союзниками Украины, чтобы воспрепятствовать планам Путина.
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