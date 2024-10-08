Мощный сигнал. Чего Украине ждать от визита Байдена в Германию
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Политика
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Мощный сигнал. Чего Украине ждать от визита Байдена в Германию

Байден
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Источник:  NTV

Немецкие политики настроены на то, что американский лидер Джо Байден направит мощный сигнал касательно помощи Украине на фоне своего официального визита в Берлин.

Главные тезисы

  • Ожидается, что президент Байден в ходе визита в Германию поддержит Украину важными решениями и сигналами.
  • Кроме того, Байден встретится с Шольцем, Макроном и Стармером.
  • Глава МИД Германии Бербок призывает команду Шольца принять важные решения для защиты Украины.

Байден может объявить об усилении поддержки Украины

Как удалось узнать журналистам, правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как известно, его визит в Германию состоится 10-11 октября.

Запланированная на субботу встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц направит "мощный сигнал" относительно дальнейшей военной поддержки страны, подвергшейся нападению со стороны России, говорят в правительстве.

Кроме того, сообщается, что президент США намерен провести четырехстороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В центре будущих переговоров западных лидеров — усиление поддержки Украины.

Бербок поддержала Украину, несмотря на позицию Шольца

Как заявила недавно глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, Украина должна иметь право использовать оружие из немецких запасов для самообороны, также речь идет о потенциальных ударах по военным объектам в России.

Право Украины на самооборону не означает, что она должна ждать, пока ракета пересечет границу или попадет в город, например Харьков, перед тем как реагировать, — заявила Бербок, добавив, что даже самая современная противовоздушная оборона не всегда может предотвратить такие угрозы.

Кроме того, она напомнила о важности превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.

По словам Бербок, масштабы таких действий не будут обсуждаться публично, чтобы сохранить сдерживающий элемент и не дать преимущества армии РФ.

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