Мощный сигнал. Чего Украине ждать от визита Байдена в Германию

Немецкие политики настроены на то, что американский лидер Джо Байден направит мощный сигнал касательно помощи Украине на фоне своего официального визита в Берлин.

Байден может объявить об усилении поддержки Украины

Как удалось узнать журналистам, правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как известно, его визит в Германию состоится 10-11 октября.

Запланированная на субботу встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц направит "мощный сигнал" относительно дальнейшей военной поддержки страны, подвергшейся нападению со стороны России, говорят в правительстве. Поделиться

Кроме того, сообщается, что президент США намерен провести четырехстороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В центре будущих переговоров западных лидеров — усиление поддержки Украины.

Бербок поддержала Украину, несмотря на позицию Шольца

Как заявила недавно глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, Украина должна иметь право использовать оружие из немецких запасов для самообороны, также речь идет о потенциальных ударах по военным объектам в России.

Право Украины на самооборону не означает, что она должна ждать, пока ракета пересечет границу или попадет в город, например Харьков, перед тем как реагировать, — заявила Бербок, добавив, что даже самая современная противовоздушная оборона не всегда может предотвратить такие угрозы. Поделиться

Кроме того, она напомнила о важности превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.