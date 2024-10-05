Будет кровопролитие. Байден бьет тревогу из-за ситуации в США
Категория
Мир
Дата публикации

Будет кровопролитие. Байден бьет тревогу из-за ситуации в США

Байден
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Глава Белого дома Джо Байден озвучил предупреждение, что предстоящие президентские выборы в США могут закончиться крайне непредсказуемо из-за странного поведения одного из кандидатов, а именно Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Байден обеспокоен проделками и заявлениями Трампа, которые могут закончиться фатально.
  • Несмотря на это, президент считает, что выборы будут честными и справедливыми.
  • Трамп отказался признать результаты выборов 2020 года, однако обещает, что в 2024 признает свое поражение, если Харрис победит честно.

Чего ждать от новых президентских выборов в США

Американский лидер сомневается в том, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут мирно.

Несмотря на это, он убежден, что они "будут свободными и справедливыми" даже на фоне возможных угроз и рисков.

Я не знаю, будут ли они мирными. Вещи, которые говорил Трамп в прошлый раз, когда ему не нравился результат выборов, были очень опасны.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Что важно понимать, глава Белого дома и раньше выражал сомнение в мирной передаче власти в случае, если Трамп проиграет выборы.

Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он подразумевает то, что говорит. (но) мы не воспринимаем его серьезно. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проигрываем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы", - напомнил Байден.

Что сам Трамп говорит по этому поводу

По словам республиканца, он признает свое поражение на выборах, если они будут честными и свободными.

Здесь следует напомнить, что Трамп не признал результаты выборов 2020 года после громкого поражения Джо Байдену.

Он также утверждает, что в случае его проигрыша страна попадет в ту безвыходность, которую еще никогда не видела.

Но если да (если проиграю — ред.), и это будет свободно и честно, безусловно, я приму результаты… Выборы будут честными в том случае, если "голоса будут подсчитаны”. Это значит, что голоса честные. Это значит, что они не мошенничают на выборах, не бросают бюллетени, не устанавливают новые правила и нормы, на которые у них нет полномочий. Так оно и будет — вы никогда не увидите более честного человека, чем я, — заявил Трамп.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как Трамп будет вести переговоры с Путиным касательно Украины — объяснение Помпео
Помпео
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Боррель жестко ответил на упрек Трампа касательно Украины
Боррель
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп предложил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?