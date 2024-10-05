Будет кровопролитие. Байден бьет тревогу из-за ситуации в США

Глава Белого дома Джо Байден озвучил предупреждение, что предстоящие президентские выборы в США могут закончиться крайне непредсказуемо из-за странного поведения одного из кандидатов, а именно Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Байден обеспокоен проделками и заявлениями Трампа, которые могут закончиться фатально.
- Несмотря на это, президент считает, что выборы будут честными и справедливыми.
- Трамп отказался признать результаты выборов 2020 года, однако обещает, что в 2024 признает свое поражение, если Харрис победит честно.
Чего ждать от новых президентских выборов в США
Американский лидер сомневается в том, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут мирно.
Несмотря на это, он убежден, что они "будут свободными и справедливыми" даже на фоне возможных угроз и рисков.
Что важно понимать, глава Белого дома и раньше выражал сомнение в мирной передаче власти в случае, если Трамп проиграет выборы.
Что сам Трамп говорит по этому поводу
По словам республиканца, он признает свое поражение на выборах, если они будут честными и свободными.
Здесь следует напомнить, что Трамп не признал результаты выборов 2020 года после громкого поражения Джо Байдену.
Он также утверждает, что в случае его проигрыша страна попадет в ту безвыходность, которую еще никогда не видела.
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