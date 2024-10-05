Будет кровопролитие. Байден бьет тревогу из-за ситуации в США

Глава Белого дома Джо Байден озвучил предупреждение, что предстоящие президентские выборы в США могут закончиться крайне непредсказуемо из-за странного поведения одного из кандидатов, а именно Дональда Трампа.

Чего ждать от новых президентских выборов в США

Американский лидер сомневается в том, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут мирно.

Несмотря на это, он убежден, что они "будут свободными и справедливыми" даже на фоне возможных угроз и рисков.

Я не знаю, будут ли они мирными. Вещи, которые говорил Трамп в прошлый раз, когда ему не нравился результат выборов, были очень опасны. Джо Байден Президент США

Что важно понимать, глава Белого дома и раньше выражал сомнение в мирной передаче власти в случае, если Трамп проиграет выборы.

Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он подразумевает то, что говорит. (но) мы не воспринимаем его серьезно. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проигрываем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы", - напомнил Байден. Поделиться

Что сам Трамп говорит по этому поводу

По словам республиканца, он признает свое поражение на выборах, если они будут честными и свободными.

Здесь следует напомнить, что Трамп не признал результаты выборов 2020 года после громкого поражения Джо Байдену.

Он также утверждает, что в случае его проигрыша страна попадет в ту безвыходность, которую еще никогда не видела.