Буде кровопролиття. Байден б'є на сполох через ситуацію в США

Очільник Білого дому Джо Байден озвучив попередження, що майбутні президентські вибори у США можуть закінчитися вкрай непередбачувано через дивну поведінку одного з кандидатів, а саме Дональда Трампа.

Чого очікувати від нових президентських виборів у США

Американський лідер має сумніви у тому, що майбутні президентські вибори в країні пройдуть мирно.

Попри це, він переконаний, що вони "будуть вільними і справедливими" навіть на тлі ймовірних загроз та ризиків.

Я не знаю, чи будуть вони мирними. Речі, які говорить (Дональд) Трамп, і речі, які він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, були дуже небезпечними. Джо Байден Президент США

Що важливо розуміти, очільник Білого дому й раніше висловлював сумнів щодо мирної передачі влади у випадку, якщо Трамп програє вибори.

Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. (Але) ми не сприймаємо його серйозно. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори”, — нагадав Байден. Поширити

Що сам Трамп говорить з цього приводу

За словами республіканця, він визнає свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.

Тут варто нагадати, що Трамп не визнав результати виборів 2020 року після гучної поразки Джо Байдену.

Він також стверджує, що у разі його програшу країна потрапить у безвихідь, якої ще ніколи не бачила.