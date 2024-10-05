Буде кровопролиття. Байден б'є на сполох через ситуацію в США
Категорія
Світ
Дата публікації

Буде кровопролиття. Байден б'є на сполох через ситуацію в США

Байден
Джерело:  CNN

Очільник Білого дому Джо Байден озвучив попередження, що майбутні президентські вибори у США можуть закінчитися вкрай непередбачувано через дивну поведінку одного з кандидатів, а саме Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Байден занепокоєний витівками та заявами Трампа, які можуть закінчитися фатально.
  • Попри це, президент вважає, що вибори будуть чесними та справедливими.
  • Трамп відмовився визнати результати виборів 2020 року, однак обіцяє, що у 2024 році визнає свою поразку, якщо Гарріс переможе чесно.

Чого очікувати від нових президентських виборів у США

Американський лідер має сумніви у тому, що майбутні президентські вибори в країні пройдуть мирно.

Попри це, він переконаний, що вони "будуть вільними і справедливими" навіть на тлі ймовірних загроз та ризиків.

Я не знаю, чи будуть вони мирними. Речі, які говорить (Дональд) Трамп, і речі, які він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, були дуже небезпечними.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Що важливо розуміти, очільник Білого дому й раніше висловлював сумнів щодо мирної передачі влади у випадку, якщо Трамп програє вибори.

Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. (Але) ми не сприймаємо його серйозно. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори”, — нагадав Байден.

Що сам Трамп говорить з цього приводу

За словами республіканця, він визнає свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.

Тут варто нагадати, що Трамп не визнав результати виборів 2020 року після гучної поразки Джо Байдену.

Він також стверджує, що у разі його програшу країна потрапить у безвихідь, якої ще ніколи не бачила.

Але якщо так (якщо програю — ред.), і це буде вільно і чесно, безумовно, я прийму результати… Вибори будуть чесними у тому випадку, якщо "голоси будуть підраховані”. Це означає, що голоси чесні. Це означає, що вони не шахраюють на виборах, не вкидають бюлетені, не встановлюють нові правила і норми, на які у них немає повноважень. Якщо я побачу, що у нас були чесні і вільні вибори — а я сподіваюся, що зможу це сказати, але якщо я це побачу, то так воно і буде — ви ніколи не побачите більш чесної людини, ніж я, — заявив Трамп.

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