Буде кровопролиття. Байден б'є на сполох через ситуацію в США

Очільник Білого дому Джо Байден озвучив попередження, що майбутні президентські вибори у США можуть закінчитися вкрай непередбачувано через дивну поведінку одного з кандидатів, а саме Дональда Трампа.
Головні тези:
- Байден занепокоєний витівками та заявами Трампа, які можуть закінчитися фатально.
- Попри це, президент вважає, що вибори будуть чесними та справедливими.
- Трамп відмовився визнати результати виборів 2020 року, однак обіцяє, що у 2024 році визнає свою поразку, якщо Гарріс переможе чесно.
Чого очікувати від нових президентських виборів у США
Американський лідер має сумніви у тому, що майбутні президентські вибори в країні пройдуть мирно.
Попри це, він переконаний, що вони "будуть вільними і справедливими" навіть на тлі ймовірних загроз та ризиків.
Що важливо розуміти, очільник Білого дому й раніше висловлював сумнів щодо мирної передачі влади у випадку, якщо Трамп програє вибори.
Що сам Трамп говорить з цього приводу
За словами республіканця, він визнає свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.
Тут варто нагадати, що Трамп не визнав результати виборів 2020 року після гучної поразки Джо Байдену.
Він також стверджує, що у разі його програшу країна потрапить у безвихідь, якої ще ніколи не бачила.
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