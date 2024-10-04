Вероятность тотальной войны на Ближнем Востоке. Байден выступил с прогнозом

По мнению американского лидера Джо Байдена, большой войны на Ближнем Востоке не будет, и США сделают все возможное, чтобы она никогда не началась.

Байден не верит, что на Ближнем Востоке начнется тотальная война

Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать последние события на фоне операций Израиля в Газе и Ливане, а также обострении напряженности в отношениях с Ираном.

По словам Джо Байдена, большой войны можно избежать, но для этого нужно сделать больше.

Насколько вы уверены, что не будет дождя? Слушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы можем ее избежать… Но еще многое нужно сделать. Джо Байден Президент США

Журналисты также поинтересовались, готов ли глава Белого дома отправить американские войска на помощь Израилю.

Мы уже помогли Израилю, мы собираемся защищать Израиль, — подчеркнул американский лидер. Поделиться

США не собираются защищать Украину так, как Израиль

Американские власти категорически отвергли новое предложение украинского президента Владимира Зеленского.

Как известно, последний 3 октября попросил НАТО помочь Украине сбивать российские ракеты.

Заместитель пресс-секретаря Минобороны Сабрина Сингх заявила, что Альянс не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так, как делает это над Израилем.

Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. Президент в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил департаменту обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя, — заявила спикер. Поделиться

Несмотря на это, в Пентагоне в очередной раз подчеркнули, чтобы собираются помогать Украине столько, сколько потребуется.