Вероятность тотальной войны на Ближнем Востоке. Байден выступил с прогнозом
Категория
Мир
Дата публикации

Вероятность тотальной войны на Ближнем Востоке. Байден выступил с прогнозом

Байден
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Источник:  Reuters

По мнению американского лидера Джо Байдена, большой войны на Ближнем Востоке не будет, и США сделают все возможное, чтобы она никогда не началась.

Главные тезисы

  • Джо Байден указал на необходимость дополнительных мер во избежание конфликта.
  • Украина не получит такую же поддержку от США, как Израиль, попытки Владимира Зеленского получить помощь от НАТО были отвергнуты американскими властями.
  • Несмотря на это, Пентагон подтверждает готовность помогать Украине столько, сколько будет необходимо.

Байден не верит, что на Ближнем Востоке начнется тотальная война

Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать последние события на фоне операций Израиля в Газе и Ливане, а также обострении напряженности в отношениях с Ираном.

По словам Джо Байдена, большой войны можно избежать, но для этого нужно сделать больше.

Насколько вы уверены, что не будет дождя? Слушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы можем ее избежать… Но еще многое нужно сделать.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Журналисты также поинтересовались, готов ли глава Белого дома отправить американские войска на помощь Израилю.

Мы уже помогли Израилю, мы собираемся защищать Израиль, — подчеркнул американский лидер.

США не собираются защищать Украину так, как Израиль

Американские власти категорически отвергли новое предложение украинского президента Владимира Зеленского.

Как известно, последний 3 октября попросил НАТО помочь Украине сбивать российские ракеты.

Заместитель пресс-секретаря Минобороны Сабрина Сингх заявила, что Альянс не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так, как делает это над Израилем.

Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. Президент в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил департаменту обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя, — заявила спикер.

Несмотря на это, в Пентагоне в очередной раз подчеркнули, чтобы собираются помогать Украине столько, сколько потребуется.

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