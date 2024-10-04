Ймовірність тотальної війни на Близькому Сході. Байден виступив з прогнозом

На переконання американського лідера Джо Байдена, великої війни на Близькому Сході не буде, й США зроблять все можливе, щоб вона ніколи не почалася.
Головні тези:
- Джо Байден вказав на необхідність додаткових заходів для уникнення конфлікту.
- Україна не отримає таку ж підтримку від США, як Ізраїль, спроби Володимира Зеленського отримати допомогу від НАТО були відкинуті американською владою.
- Попри це, Пентагон підтверджує готовність допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно.
Байден не вірить, що на Близькому Сході почнеться тотальна війна
Журналісти попросили очільника Білого дому прокоментувати останні події на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані, а також загостренні напруги у відносинах з Іраном.
За словами Джо Байдена, великої війни можна уникнути, але для цього потрібно зробити більше.
Журналісти також поцікавилися, чи готовий очільник Білого дому відправити американські війська на допомогу Ізраїлю.
США не збираються захищати Україну так, як Ізраїль
Американська влада категорично відкинула нову пропозицію українського президента Володимира Зеленського.
Як відомо, останній 3 жовтня попросив НАТО допомогти Україні збивати російські ракети.
Заступниця речника Міноборони Сабріна Сінгх заявила, що Альянс не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем.
Попри це, у Пентагоні вкотре наголосили, щоб збираються допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.
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