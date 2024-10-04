Як довго триватиме наступ армії РФ — пояснення аналітиків

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ тривалий час.
Головні тези:
- Наступ Росії може невдовзі завершитися, не досягнувши жодної важливої оперативної цілі.
- Українські захисники застосовують ефективні методи оборони, що ускладнює просування російських військ.
- Втрата Вугледара не вплине на хід війни вирішальним чином.
Наступ Росії близький до завершення
Як зазначають американські аналітики, російські наступальні дії на сході України розпочалися ще рік тому.
За цей час армії РФ вдалося досягти низки локальних успіхів на полі бою. Попри це, досі не йдеться про оперативно значущі досягнення.
Насамперед це пов'язано з тим, що Сили оборони України проводять ефективну оборону в глибині лінії фронту.
Українські захисники навчилися завдавати ворогу максимальних втрат, таким чином постійно стримуючи його просування.
На переконання ISW, російський наступ захлинеться у найближчі тижні, максимум — місяці.
Чи впливе втрата Вугледара на хід війни
Як відомо, 2 жовтня Сили оборони України здійснили контрольований вихід з Вугледара, що на заході Донецької області.
Як вважають американські аналітики, цей населений пункт надасть армії РФ кращу тактичну позицію для продовження їхніх оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк — Запоріжжя).
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, давно зайшли у глухий кут.
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