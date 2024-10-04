Як довго триватиме наступ армії РФ — пояснення аналітиків

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ тривалий час.

Наступ Росії близький до завершення

Як зазначають американські аналітики, російські наступальні дії на сході України розпочалися ще рік тому.

За цей час армії РФ вдалося досягти низки локальних успіхів на полі бою. Попри це, досі не йдеться про оперативно значущі досягнення.

Насамперед це пов'язано з тим, що Сили оборони України проводять ефективну оборону в глибині лінії фронту.

Українські захисники навчилися завдавати ворогу максимальних втрат, таким чином постійно стримуючи його просування.

Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти. ISW розрізняє тактичні успіхи, які мають значення на тактичному рівні війни в безпосередній близькості від місця бойових дій, та оперативні успіхи, які є важливими на оперативному рівні війни і впливають на великі ділянки всієї лінії фронту. Поширити

На переконання ISW, російський наступ захлинеться у найближчі тижні, максимум — місяці.

Фото: understandingwar.org

Чи впливе втрата Вугледара на хід війни

Як відомо, 2 жовтня Сили оборони України здійснили контрольований вихід з Вугледара, що на заході Донецької області.

Як вважають американські аналітики, цей населений пункт надасть армії РФ кращу тактичну позицію для продовження їхніх оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк — Запоріжжя).

Захоплення російськими військами Вугледара саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області, і російські війська, ймовірно, будуть намагатися досягти своїх оперативних цілей у цьому районі під час триваючої наступальної операції на заході Донецької області. Поширити

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, давно зайшли у глухий кут.