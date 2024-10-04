Как долго продлится наступление армии РФ — объяснение аналитиков

Согласно данным американского Института изучения войны, у российских захватчиков нет достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивное наступление длительное время.
Главные тезисы
- Наступление России может скоро завершиться, не достигнув ни одной важной оперативной цели.
- Украинские защитники применяют эффективные методы обороны, что затрудняет продвижение российских войск.
- Падение Угледара не повлияет на ход войны решающим образом.
Наступление России близко к кульминации
Как отмечают американские аналитики, российские наступательные действия на востоке Украины начались год назад.
За это время армии РФ удалось добиться ряда локальных успехов на поле боя. Несмотря на это, речь пока не идет об оперативно значимых достижениях.
Прежде всего, это связано с тем, что Силы обороны Украины проводят эффективную оборону в глубине линии фронта.
Украинские защитники научились наносить врагу максимальные потери, таким образом постоянно сдерживая его продвижение.
По убеждению ISW, российское наступление захлебнется в ближайшие недели, максимум — месяцы.
Влияет ли потеря Угледара на ход войны
Как известно, 2 октября Силы обороны Украины осуществили контролируемый выход из Угледара на западе Донецкой области.
Как считают американские аналитики, этот населенный пункт предоставит армии РФ лучшую тактическую позицию для продолжения ее оперативных усилий, направленных на продвижение к трассе Н-15 (Донецк — Запорожье).
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российские наступательные операции, преследующие оперативно важные цели, давно зашли в тупик.
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