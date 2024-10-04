Как долго продлится наступление армии РФ — объяснение аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Как долго продлится наступление армии РФ — объяснение аналитиков

армия РФ
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Источник:  ISW

Согласно данным американского Института изучения войны, у российских захватчиков нет достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивное наступление длительное время.

Главные тезисы

  • Наступление России может скоро завершиться, не достигнув ни одной важной оперативной цели.
  • Украинские защитники применяют эффективные методы обороны, что затрудняет продвижение российских войск.
  • Падение Угледара не повлияет на ход войны решающим образом.

Наступление России близко к кульминации

Как отмечают американские аналитики, российские наступательные действия на востоке Украины начались год назад.

За это время армии РФ удалось добиться ряда локальных успехов на поле боя. Несмотря на это, речь пока не идет об оперативно значимых достижениях.

Прежде всего, это связано с тем, что Силы обороны Украины проводят эффективную оборону в глубине линии фронта.

Украинские защитники научились наносить врагу максимальные потери, таким образом постоянно сдерживая его продвижение.

Российские войска недавно добились заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты. ISW различает тактические успехи, имеющие значение на тактическом уровне войны в непосредственной близости от места боевых действий, и оперативные успехи, которые важны на оперативном уровне войны и влияют на большие участки всей линии фронта.

По убеждению ISW, российское наступление захлебнется в ближайшие недели, максимум — месяцы.

Фото: understandingwar.org

Влияет ли потеря Угледара на ход войны

Как известно, 2 октября Силы обороны Украины осуществили контролируемый выход из Угледара на западе Донецкой области.

Как считают американские аналитики, этот населенный пункт предоставит армии РФ лучшую тактическую позицию для продолжения ее оперативных усилий, направленных на продвижение к трассе Н-15 (Донецк — Запорожье).

Захват российскими войсками Угледара сам собой радикально не изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области, и российские войска, вероятно, будут пытаться достичь своих оперативных целей в этом районе во время продолжающейся наступательной операции на западе Донецкой области.

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российские наступательные операции, преследующие оперативно важные цели, давно зашли в тупик.

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