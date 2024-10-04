НАТО не буде цього робити. Пентагон категорично відповів на заклик Зеленського

Міноборони США відкинуло пропозицію українського лідера Володимира Зеленського, який нещодавно попросив НАТО допомогти Україні збивати російські ракети.
Головні тези:
- Пентагон пояснив, чому відкинув ідею Володимира Зеленського.
- Український лідер наполягає на впровадженні систем протиповітряної оборони, схожих до ізраїльських, для забезпечення безпеки країни.
- Пентагон стверджує, що НАТО не буде перехоплювати ракети над Україною аналогічно до заходів в Ізраїлі.
Пентагону не сподобалася ідея Зеленського
З заявою з цього приводу виступила заступниця речника Міноборони Сабріна Сінгх.
Вона наголосила, що НАТО не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем.
Сабріна Сінгх також звернула увагу на те, що українські воїни вкрай успішно використовують засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.
За її словами, американський лідер Джо Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступатимуть у війну РФ проти України, однак будуть продовжувати допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно.
Що Зеленський запропонував НАТО
3 жовтня глава держави Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із новим генеральним секретарем НАТО Марк Рютте.
Вони детально обговорили посилення ППО, членство України в НАТО. Окрім того, президент України закликав членів Альянсу до спільного захисту неба, як в Ізраїлі.
На переконання Володимира Зеленського, Україна може впровадити системи протиповітряної оборони, подібних до тих, що діють наразі в Ізраїлі.
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