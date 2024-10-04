НАТО не буде цього робити. Пентагон категорично відповів на заклик Зеленського

Пентагону не сподобалася ідея Зеленського

З заявою з цього приводу виступила заступниця речника Міноборони Сабріна Сінгх.

Вона наголосила, що НАТО не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем.

Ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент на самому початку, коли Росія вторглася в Україну, доручив цьому департаменту забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою, — заявила спікерка. Поширити

Сабріна Сінгх також звернула увагу на те, що українські воїни вкрай успішно використовують засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.

За її словами, американський лідер Джо Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступатимуть у війну РФ проти України, однак будуть продовжувати допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно.

Що Зеленський запропонував НАТО

3 жовтня глава держави Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із новим генеральним секретарем НАТО Марк Рютте.

Вони детально обговорили посилення ППО, членство України в НАТО. Окрім того, президент України закликав членів Альянсу до спільного захисту неба, як в Ізраїлі.

Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО — наших сусідів, — є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, може працювати та в небі нашої частини Європи — в Україні, так само допомагаючи рятувати життя. Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика Володимир Зеленський Президент України

На переконання Володимира Зеленського, Україна може впровадити системи протиповітряної оборони, подібних до тих, що діють наразі в Ізраїлі.