Реформа закупівель. НАТО висунув Україні чітку вимогу

Представництво НАТО в Україні оперативно відреагувало на ситуацію довкола двох закупівельних агентств для оборонного сектора. Альянс наполягає на тому, що вони повинні залишитися окремими та отримали свої наглядові ради.

НАТО вимагає від України чіткого виконання усіх вимог

Представництво Альянсу звертає увагу на те, що саме реформа закупівель — серед затверджених на саміті НАТО рекомендацій для України для того, щоб вона підвищувала стійкість та обороноздатність і наближалася до критеріїв членства.

Серед затверджених рекомендацій — що два нещодавно заснованих агентства, Агенція оборонних закупівель, відповідальна за придбання летальної зброї, та Державний оператор тилу, відповідальний за нелегальні закупівлі — мають і надалі посилюватися і залишатися окремими агентствами, щонайменш на час війни, — йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що у центрі уваги має залишатися подальше посилення їхньої спроможності виконувати важливі завдання і підтримання їхньої незалежності та антикорупційних практик.

Насамперед йдеться про швидке призначення незалежної наглядової ради для обох агентств.

Що відомо про рішення Умєрова з цього приводу

Як уже згадувалося раніше, минулого тижня очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив про плани об'єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) в одне підприємство.

За словами міністра, він та його команда хочуть "об'єднати за стандартами НАТО всі агентства в одне".

1 жовтня Умєров заявив про звільнення половини своїх заступників і тоді ж анонсував створення наглядових рад для обох агентств "найближчим часом".