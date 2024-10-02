Реформа закупівель. НАТО висунув Україні чітку вимогу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Реформа закупівель. НАТО висунув Україні чітку вимогу

НАТО
НАТО

Представництво НАТО в Україні оперативно відреагувало на ситуацію довкола двох закупівельних агентств для оборонного сектора. Альянс наполягає на тому, що вони повинні залишитися окремими та отримали свої наглядові ради.

Головні тези:

  • НАТО наполягає на створенні наглядових рад для оборонних закупівельних агентств України.
  • Реформа закупівель є ключовою у рекомендаціях НАТО для України та спрямована на підвищення стійкості та обороноздатності країни.
  • Ініціативи Міноборони щодо об'єднання агентств узгоджуються зі стандартами НАТО, але питання незалежності та антикорупційних практик залишаються в центрі уваги.

НАТО вимагає від України чіткого виконання усіх вимог

Представництво Альянсу звертає увагу на те, що саме реформа закупівель — серед затверджених на саміті НАТО рекомендацій для України для того, щоб вона підвищувала стійкість та обороноздатність і наближалася до критеріїв членства.

Серед затверджених рекомендацій — що два нещодавно заснованих агентства, Агенція оборонних закупівель, відповідальна за придбання летальної зброї, та Державний оператор тилу, відповідальний за нелегальні закупівлі — мають і надалі посилюватися і залишатися окремими агентствами, щонайменш на час війни, — йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що у центрі уваги має залишатися подальше посилення їхньої спроможності виконувати важливі завдання і підтримання їхньої незалежності та антикорупційних практик.

Насамперед йдеться про швидке призначення незалежної наглядової ради для обох агентств.

Що відомо про рішення Умєрова з цього приводу

Як уже згадувалося раніше, минулого тижня очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив про плани об'єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) в одне підприємство.

За словами міністра, він та його команда хочуть "об'єднати за стандартами НАТО всі агентства в одне".

1 жовтня Умєров заявив про звільнення половини своїх заступників і тоді ж анонсував створення наглядових рад для обох агентств "найближчим часом".

У представництві НАТО наголосили, що розуміють останню заяву міністра оборони Рустема Умєрова на цю тему як те, що агентства залишаться окремими, та привітали висловлені наміри найближчим часом створити наглядові ради.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дуже розумний крок. У НАТО вказали на вагомий успіх України
Роб Бауер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України до НАТО. Байден може переглянути статус заявки до кінця свого терміну
Вступ України до НАТО. Байден може переглянути статус заявки до кінця свого терміну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Новий генсек НАТО кинув виклик Китаю заради перемоги України
Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?