Реформа закупок. НАТО выдвинул Украине четкое требование
Категория
Экономика
Дата публикации

Реформа закупок. НАТО выдвинул Украине четкое требование

НАТО
НАТО
Read in English
Читати українською

Представительство НАТО в Украине оперативно отреагировало на ситуацию вокруг двух закупочных агентств для оборонного сектора. Альянс настаивает на том, что они должны остаться отдельными и получили свои наблюдательные советы.

Главные тезисы

  • НАТО настаивает на создании наблюдательных советов для оборонных закупочных агентств Украины.
  • Реформа закупок является ключевой в рекомендациях НАТО для Украины и направлена на повышение устойчивости и обороноспособности страны.
  • Инициативы Минобороны по объединению агентств согласуются со стандартами НАТО, но вопросы независимости и антикоррупционных практик остаются в центре внимания.

НАТО требует от Украины четкого выполнения всех требований

Представительство НАТО обращает внимание на то, что именно реформа закупок — среди утвержденных на саммите НАТО рекомендаций для Украины для того, чтобы она повышала устойчивость и обороноспособность и приближалась к критериям членства.

Среди утвержденных рекомендаций — два недавно учрежденных агентства, Агентство оборонных закупок, ответственное за приобретение летального оружия, и Государственный оператор тыла, ответственный за нелегальные закупки — должны и дальше усиливаться и оставаться отдельными агентствами, по меньшей мере на время войны, — сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что в центре внимания должно оставаться дальнейшее усиление их способности выполнять важные задачи и поддержание их независимости и антикоррупционных практик.

В первую очередь речь идет о быстром назначении независимого наблюдательного совета для обоих агентств.

Что известно о решении Умерова

Как уже упоминалось ранее, на прошлой неделе глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о планах объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) в одно предприятие.

По словам министра, он и его команда хотят "объединить по стандартам НАТО все агентства в одно".

1 октября Умеров заявил об увольнении половины своих заместителей и тогда же анонсировал создание наблюдательных советов для обоих агентств "в ближайшее время".

В представительстве НАТО отметили, что понимают последнее заявление министра обороны Рустема Умерова на эту тему как то, что агентства останутся отдельными, и приветствовали высказанные намерения в ближайшее время создать наблюдательные советы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Очень разумный шаг. В НАТО указали на весомый успех Украины
Роб Бауэр
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в НАТО. Байден может просмотреть статус заявки до конца срока
Вступление Украины в НАТО. Байден может просмотреть статус заявки до конца срока
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новый генсек НАТО бросил вызов Китаю ради победы Украины
Рютте не собирается игнорировать действия КНР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?