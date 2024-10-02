Реформа закупок. НАТО выдвинул Украине четкое требование

Представительство НАТО в Украине оперативно отреагировало на ситуацию вокруг двух закупочных агентств для оборонного сектора. Альянс настаивает на том, что они должны остаться отдельными и получили свои наблюдательные советы.

НАТО требует от Украины четкого выполнения всех требований

Представительство НАТО обращает внимание на то, что именно реформа закупок — среди утвержденных на саммите НАТО рекомендаций для Украины для того, чтобы она повышала устойчивость и обороноспособность и приближалась к критериям членства.

Среди утвержденных рекомендаций — два недавно учрежденных агентства, Агентство оборонных закупок, ответственное за приобретение летального оружия, и Государственный оператор тыла, ответственный за нелегальные закупки — должны и дальше усиливаться и оставаться отдельными агентствами, по меньшей мере на время войны, — сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что в центре внимания должно оставаться дальнейшее усиление их способности выполнять важные задачи и поддержание их независимости и антикоррупционных практик.

В первую очередь речь идет о быстром назначении независимого наблюдательного совета для обоих агентств.

Что известно о решении Умерова

Как уже упоминалось ранее, на прошлой неделе глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о планах объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) в одно предприятие.

По словам министра, он и его команда хотят "объединить по стандартам НАТО все агентства в одно".

1 октября Умеров заявил об увольнении половины своих заместителей и тогда же анонсировал создание наблюдательных советов для обоих агентств "в ближайшее время".