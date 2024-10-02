Реформа закупок. НАТО выдвинул Украине четкое требование

Представительство НАТО в Украине оперативно отреагировало на ситуацию вокруг двух закупочных агентств для оборонного сектора. Альянс настаивает на том, что они должны остаться отдельными и получили свои наблюдательные советы.
Главные тезисы
- НАТО настаивает на создании наблюдательных советов для оборонных закупочных агентств Украины.
- Реформа закупок является ключевой в рекомендациях НАТО для Украины и направлена на повышение устойчивости и обороноспособности страны.
- Инициативы Минобороны по объединению агентств согласуются со стандартами НАТО, но вопросы независимости и антикоррупционных практик остаются в центре внимания.
НАТО требует от Украины четкого выполнения всех требований
Представительство НАТО обращает внимание на то, что именно реформа закупок — среди утвержденных на саммите НАТО рекомендаций для Украины для того, чтобы она повышала устойчивость и обороноспособность и приближалась к критериям членства.
Кроме того, указано, что в центре внимания должно оставаться дальнейшее усиление их способности выполнять важные задачи и поддержание их независимости и антикоррупционных практик.
В первую очередь речь идет о быстром назначении независимого наблюдательного совета для обоих агентств.
Что известно о решении Умерова
Как уже упоминалось ранее, на прошлой неделе глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о планах объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) в одно предприятие.
По словам министра, он и его команда хотят "объединить по стандартам НАТО все агентства в одно".
1 октября Умеров заявил об увольнении половины своих заместителей и тогда же анонсировал создание наблюдательных советов для обоих агентств "в ближайшее время".
В представительстве НАТО отметили, что понимают последнее заявление министра обороны Рустема Умерова на эту тему как то, что агентства останутся отдельными, и приветствовали высказанные намерения в ближайшее время создать наблюдательные советы.
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