Ситуація на фронті. Українські воїни знищили сотні одиниць техніки РФ

Протягом минулої доби, 3 жовтня, українські захисники успішно ліквідували 1 230 російських загарбників і 288 одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- Втрати особового складу армії РФ з початку конфлікту орієнтовно склали понад 657 тис. осіб.
- Протягом 3 жовтня відбулося 142 бойових зіткнення та понад 4 тис. обстрілів із боку російських військ.
- Російські окупанти завдали 67 авіаційних ударів та скинули 135 керованих авіабомб.
Втрати армії РФ станом на 4 жовтня
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 657 940 (+1 230) осіб,
танків — 8 908 (+15) од,
бойових броньованих машин — 17 627 (+31) од,
артилерійських систем — 18 965 (+59) од,
РСЗВ — 1 212 (+8) од,
засобів ППО — 965 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 494 (+101) од,
крилатих ракет — 2 613 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 820 (+70) од,
спеціальної техніки — 3 333 (+3) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 3-4 жовтня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 142 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет.
Окрім того, було зафіксовано 67 авіаційних ударів, зокрема ворог скинув 135 керованих авіабомб.
Ба більше, росіяни здійснили понад 4 тисячі обстрілів, з них 105 із реактивних систем залпового вогню. Противник задіяв для уражень 1585 дронів-камікадзе.
Під удари російських загарбників потрапили Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина, Будівельне, Токарі, Юнаківка, Біловоди Сумської області та селища Зоря Чернігівської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-