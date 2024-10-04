Ситуація на фронті. Українські воїни знищили сотні одиниць техніки РФ

Втрати армії РФ станом на 4 жовтня

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 657 940 (+1 230) осіб,

танків — 8 908 (+15) од,

бойових броньованих машин — 17 627 (+31) од,

артилерійських систем — 18 965 (+59) од,

РСЗВ — 1 212 (+8) од,

засобів ППО — 965 (+1) од,

літаків — 368 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 494 (+101) од,

крилатих ракет — 2 613 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 25 820 (+70) од,

спеціальної техніки — 3 333 (+3) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 3-4 жовтня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 142 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет.

Окрім того, було зафіксовано 67 авіаційних ударів, зокрема ворог скинув 135 керованих авіабомб.

Ба більше, росіяни здійснили понад 4 тисячі обстрілів, з них 105 із реактивних систем залпового вогню. Противник задіяв для уражень 1585 дронів-камікадзе.

Під удари російських загарбників потрапили Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина, Будівельне, Токарі, Юнаківка, Біловоди Сумської області та селища Зоря Чернігівської області.