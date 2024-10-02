Кінця війни не видно. Президент Хорватії заблокував важливе рішення щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Кінця війни не видно. Президент Хорватії заблокував важливе рішення щодо України

Зоран Міланович
Джерело:  online.ua

Хорватський лідер Зоран Міланович не дозволив відрядити військових своєї армії задля участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Головні тези:

  • Президент Хорватії відмовився відряджати військових своєї армії на місію НАТО для України.
  • Він почав запевняти, що це може бути небезпечно для національних інтересів.
  • Попри це, лідер Хорватії Зоран Міланович розглядає Росію як агресора та продовжує наполягати на гуманітарній допомозі для України.

Президент Хорватії боїться поширення війни поза межі України та РФ

Що важливо розуміти, уряд Хорватії раніше публічно закликав Зорана Мілановича підтримати рішення щодо направлення військовослужбовців хорватської армії в місію з підтримки України.

Урядовці також звернули увагу на те, що реалізація цього рішення входить до компетенції президента.

Проте глава держави неочікувано для всіх вирішив "у межах конституційних повноважень" не давати попередньої згоди на участь військовослужбовців в такій місії.

За його словами, вона нібито "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

Тепер хорватський уряд може попросити парламент проголосувати за запропоноване рішення, але для схвалення потрібна підтримка двох третин членів парламенту. У такому випадку рішення набуде чинності і президент Хорватії пообіцяв поважати його.

Що Міланович говорить про війну РФ проти України

Лідер Хорватії ніколи не приховував, що вважає Росію агресором, а Україну — жертвою агресії.

Окрім того, він продовжує наполягати на збереженні гуманітарної допомоги для українського народу.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів, — йдеться у повідомленні канцелярії хорватського президента. 

Команда Мілановича також звертає увагу на те, що вторгнення РФ в Україну не є нападом на одну з країн-членів НАТО.

Враховуючи цей факт, стаття 5 Північноатлантичного договору не може бути активована, і для Хорватії немає жодних міжнародно-правових зобов’язань.

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