Кінця війни не видно. Президент Хорватії заблокував важливе рішення щодо України

Хорватський лідер Зоран Міланович не дозволив відрядити військових своєї армії задля участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).
Головні тези:
- Президент Хорватії відмовився відряджати військових своєї армії на місію НАТО для України.
- Він почав запевняти, що це може бути небезпечно для національних інтересів.
- Попри це, лідер Хорватії Зоран Міланович розглядає Росію як агресора та продовжує наполягати на гуманітарній допомозі для України.
Президент Хорватії боїться поширення війни поза межі України та РФ
Що важливо розуміти, уряд Хорватії раніше публічно закликав Зорана Мілановича підтримати рішення щодо направлення військовослужбовців хорватської армії в місію з підтримки України.
Урядовці також звернули увагу на те, що реалізація цього рішення входить до компетенції президента.
Проте глава держави неочікувано для всіх вирішив "у межах конституційних повноважень" не давати попередньої згоди на участь військовослужбовців в такій місії.
За його словами, вона нібито "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".
Що Міланович говорить про війну РФ проти України
Лідер Хорватії ніколи не приховував, що вважає Росію агресором, а Україну — жертвою агресії.
Окрім того, він продовжує наполягати на збереженні гуманітарної допомоги для українського народу.
Команда Мілановича також звертає увагу на те, що вторгнення РФ в Україну не є нападом на одну з країн-членів НАТО.
Враховуючи цей факт, стаття 5 Північноатлантичного договору не може бути активована, і для Хорватії немає жодних міжнародно-правових зобов’язань.
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