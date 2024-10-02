Армія РФ різко змінила тактику на фронті — чому це небезпечно

Протягом останніх місяців російські загарбники повільно, однак невпинно просуваються у Донецькій області. Згідно з даними видання The Washington Post, саме несподівана зміна тактики дала можливість ворогу досягти локальних успіхів на полі бою.

Армія РФ почала використовувати новий підхід

Журналісти звертають увагу на те, що в 2023 році на полі бою у більшості випадків відбувалися артилерійські дуелі та "м'ясні штурми" великих груп погано навчених російських окупантів.

Однак наразі все різко змінилося. За словами українських воїнів, ворожі штурмові загони часто добре навчені та добре оснащені.

Ба більше, вони почали просуватися вперед меншими групами. Це створює серйозні проблеми для ЗСУ, адже таким чином противник уникає спостереження, а їхнє розосередження ускладнює націлювання на них за допомогою безпілотників і артилерії.

Що важливо розуміти, Сили оборони України також використовували цю тактику рік тому, тому насправді ворог не вигадав нічого нового, а просто скопіював дії українських захисників.

Головна відмінність полягає в тому, що країна-агресорка РФ об'єднала цю концепцію зі своїми перевагами в боєприпасах, а також тим, що російській армії начхати на власні втрати у живій силі.

Головний фактор боїв у Донецькій області

Аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен звертає увагу на те, у південній частині Донеччини у серпні та вересні російські загарбники захопили близько 318 квадратних миль.

Варто також зазначити, що близько 268 з яких було захоплено вздовж фронту між Бахмутом і Вугледаром.

При цьому найбільші втрати території відбулися з середини серпня до середини вересня, сказав Паройнен, збігшись з українським вторгненням у Курську область Росії.

З коментарем з цього приводу також виступив Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

На його переконання, найважливішим аспектом боротьби на цій ділянці донецького фронту може бути радше втрата військ, ніж території.