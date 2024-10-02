Умєров заявив про велику та потужну ракетну програму України

До кінця 2024 року чи на початку 2025 українців ознайомлять з інформацією про велику ракетну програму. З такою заявою виступив глава Міноборони Рустем Умєров.
Головні тези:
- Україна уже створює балістичні ракети власного виробництва.
- Київ активно співпрацює з партнерами щодо фінансування ракетної програми.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслює успішне збільшення виробництва боєприпасів та дронів на тлі війни.
Україна суттєво нарощує виробництво ракет
Про амбітні плани української влади міністр розповів під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2).
Рустем Умєров звернув увагу на те, що останнім часом Україна сконцентрувалася на ракетних програмах і програмах безпілотників.
Очільник оборонного відомства офіційно підтвердив, що Україна вже почала працювати над балістичними ракетами власного виробництва.
Як наголосив міністр, згадана ракетна програма “досить потужна".
Рустем Умєров також додав, що українська сторона обмінялася нею з партнерами, які вже надали згоду на те, що будуть фінансувати цей проєкт.
Що відомо про ще одне вагоме досягнення України
1 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом першого півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.
На переконання президента, Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї.
Володимир Зеленський також додав, що він робить та продовжить робити все можливе, щоб забезпечити Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей.
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