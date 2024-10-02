Очільниця USAID Саманта Павер прибула в Україну — яка мета візиту

Що відомо про візит Саманти Павер в Україну

Як зазначається, мета візиту — вкотре підтвердити налаштованість США до співпраці з Україною та до надання їй допомоги з боку USAID у підготовці до прийдешньої зими.

Щойно прибула до Києва у рамках свого третього візиту з часу повномасштабного вторгнення Росії. Я в захваті від стійкості українського народу і прагну почути, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати його в прагненні до свободи і незалежності, — зазначила Саманта Павер. Поширити

Just arrived in Kyiv for my third visit since Russia's full-scale invasion.



In awe of the resilience of the Ukrainian people and eager to hear what more we can do to support them in their quest for freedom and independence. 🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/Bxenpy6OUn — Samantha Power (@PowerUSAID) October 2, 2024

У ході свого візиту керівниця USAID також проведе зустрічі з державними посадовцями, освітянами, представниками молоді, антикорупціонерами, лідерами енергетичного та ІТ-секторів.

Нагадаємо, це вже третій візит Павер в Україну з 2020 року. Він має на меті підкреслити, яким чином допомога, що її USAID надає у сфері розвитку, а також у гуманітарних і економічних питаннях, підтримує Україну у її боротьбі за свободу і демократію, та поряд із цим сприяє розбудові довготривалої стійкості та добробуту, зазначили у представництві організації.

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.