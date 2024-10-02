Очільниця USAID Саманта Павер прибула в Україну — яка мета візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Очільниця USAID Саманта Павер прибула в Україну — яка мета візиту

Очільниця USAID Саманта Павер прибула в Україну — яка мета візиту
Джерело:  Суспільне

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер 2 жовтня прибула з візитом в Україну.

Головні тези:

  • Мета візиту очільниці USAID до України полягає в підтвердженні готовності США співпрацювати та підтримувати Україну в підготовці до зими.
  • Саманта Павер проводить зустрічі з представниками різних галузей, спрямовані на підтримку України в боротьбі за свободу та демократію.
  • Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України, тому важливо забезпечити радіаційну та ядерну безпеку країни.
  • Україна закликає міжнародні організації та держави запобігти загрозам соціальної та енергетичної безпеки від Росії.

Що відомо про візит Саманти Павер в Україну

Як зазначається, мета візиту — вкотре підтвердити налаштованість США до співпраці з Україною та до надання їй допомоги з боку USAID у підготовці до прийдешньої зими.

Щойно прибула до Києва у рамках свого третього візиту з часу повномасштабного вторгнення Росії. Я в захваті від стійкості українського народу і прагну почути, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати його в прагненні до свободи і незалежності, — зазначила Саманта Павер.

У ході свого візиту керівниця USAID також проведе зустрічі з державними посадовцями, освітянами, представниками молоді, антикорупціонерами, лідерами енергетичного та ІТ-секторів.

Нагадаємо, це вже третій візит Павер в Україну з 2020 року. Він має на меті підкреслити, яким чином допомога, що її USAID надає у сфері розвитку, а також у гуманітарних і економічних питаннях, підтримує Україну у її боротьбі за свободу і демократію, та поряд із цим сприяє розбудові довготривалої стійкості та добробуту, зазначили у представництві організації.

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.

Українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста. Вдячні МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України. Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах, — зазначив Сибіга.

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