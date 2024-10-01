В “Енергоатомі” повідомили, що спеціалісти компанії на 12 днів раніше під'єднали енергоблок однієї з АЕС до національної енергомережі після планового ремонту.

Як під’єднання енергоблоку АЕС вплине на ситуацію зі світлом в Україні

В “Енергоатомі” зазначили, що наразі під’єднаний енергоблок набирає потужність. Після виходу на повну потужність національна енергосистема отримає додаткові тисячу МВт електроенергії.

В компанії зазначили, що ремонтна кампанія на українських АЕС добігає кінця і до початку опалювального сезону всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців.

Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців, — підкреслив керівник "Енергоатома" Петро Котін. Поширити

Що прогнозують енергетики стосовно ситуації зі світлом взимку

Журналісти видання Financial Times із посиланням на українських енергетиків зазначають, що взимку в Україні зберігатиметься дефіцит генерації електроенергії і навіть за найкращим сценарієм, світла може не бути протягом 5 годин щодня.

У ДТЕК, зокрема, підкреслили, що такий оптимістичний сценарій ймовірний за умови відсутності нових атак злочинної армії РФ по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури та того, що температура не буде нижчою за -15 градусів.