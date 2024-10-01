В “Енергоатомі” повідомили, що спеціалісти компанії на 12 днів раніше під'єднали енергоблок однієї з АЕС до національної енергомережі після планового ремонту.
Головні тези:
- Енергоблок АЕС успішно підключено до енергомережі України, що призведе до надходження додаткової електроенергії.
- Ремонтна кампанія на українських АЕС наближається до завершення, що дозволить готовність енергоблоків на найскладніші місяці.
- Прогнозується дефіцит генерації електроенергії в Україні взимку, можливе відсутність світла до 5 годин щодня навіть за оптимістичним сценарієм.
- Для забезпечення стабільності енергопостачання важлива відсутність нових атак на критичну енергетичну інфраструктуру та умови погоди.
- Компанія "Енергоатом" та українські енергетики активно працюють над підготовкою до опалювального сезону для забезпечення надійного електропостачання населенню.
Як під’єднання енергоблоку АЕС вплине на ситуацію зі світлом в Україні
В “Енергоатомі” зазначили, що наразі під’єднаний енергоблок набирає потужність. Після виходу на повну потужність національна енергосистема отримає додаткові тисячу МВт електроенергії.
В компанії зазначили, що ремонтна кампанія на українських АЕС добігає кінця і до початку опалювального сезону всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців.
Що прогнозують енергетики стосовно ситуації зі світлом взимку
Журналісти видання Financial Times із посиланням на українських енергетиків зазначають, що взимку в Україні зберігатиметься дефіцит генерації електроенергії і навіть за найкращим сценарієм, світла може не бути протягом 5 годин щодня.
У ДТЕК, зокрема, підкреслили, що такий оптимістичний сценарій ймовірний за умови відсутності нових атак злочинної армії РФ по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури та того, що температура не буде нижчою за -15 градусів.
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