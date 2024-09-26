Російський дрон пролітав поблизу Рівненської АЕС

Під час атаки РФ 26 вересня біля майданчика Рівненської атомної електростанції був зафіксований проліт ударного безпілотника. Раніше такі випадки були біля Хмельницької станції.

Біля ще однієї АЕС в Україні пролетів російський дрон

Як зазначається, 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

У підприємстві наголосили, що вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС.

Про кожен такий факт "Енергоатом" інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки, — констатують у відомстві. Поширити

Росія атакує об'єкти ядерної енергетики України перед зимою

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.

Окрім цього Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН.