Російський дрон пролітав поблизу Рівненської АЕС

Під час атаки РФ 26 вересня біля майданчика Рівненської атомної електростанції був зафіксований проліт ударного безпілотника. Раніше такі випадки були біля Хмельницької станції.
Головні тези:
- Ударний безпілотник Росії пролітав недалеко від Рівненської АЕС, порушуючи принципи ядерної та радіаційної безпеки.
- Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою, загрожуючи безпеці країни.
- Міністр закордонних справ України попереджає про можливі атаки на критичні об’єкти АЕС, які можуть спричинити глобальні наслідки.
- Українські спецслужби передали інформацію про загрозу партнерам та МАГАТЕ, що свідчить про серйозність ситуації.
- Президент України розглядає можливість ударів РФ по ядерним об'єктам країни та намір поділитися цими даними зі світовими лідерами на Генеральній асамблеї ООН.
Біля ще однієї АЕС в Україні пролетів російський дрон
Як зазначається, 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.
У підприємстві наголосили, що вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС.
Росія атакує об'єкти ядерної енергетики України перед зимою
Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.
Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.
Окрім цього Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.
Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН.
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