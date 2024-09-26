Российский дрон пролетал вблизи Ровенской АЭС

В ходе атаки РФ 26 сентября возле площадки Ровенской атомной электростанции был зафиксирован пролет ударного беспилотника. Раньше такие случаи были у Хмельницкой станции.

У еще одной АЭС в Украине пролетел российский дрон

Как отмечается, 25 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

В предприятии подчеркнули, что в очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС.

О каждом таком факте "Энергоатом" информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности, — констатируют в ведомстве. Поделиться

Россия атакует объекты ядерной энергетики Украины перед зимой

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.

Кроме того, Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН.