Российский дрон пролетал вблизи Ровенской АЭС

В ходе атаки РФ 26 сентября возле площадки Ровенской атомной электростанции был зафиксирован пролет ударного беспилотника. Раньше такие случаи были у Хмельницкой станции.
Главные тезисы
- Пролеты российских ударных беспилотников вблизи украинских ядерных станций становятся угрозой для ядерной безопасности страны.
- Украина сообщает о подготовке Россией атак на критически важные объекты ядерной энергетики перед началом зимы.
- Министр иностранных дел Украины предупреждает об угрозе поражения критических объектов, что может привести к глобальным последствиям.
- Украинские спецслужбы передали информацию партнерам и МАГАТЭ о возможных атаках на ядерные объекты.
- Президент Украины планирует обсудить данные угрозы с мировыми лидерами на Генеральной ассамблее ООН.
У еще одной АЭС в Украине пролетел российский дрон
Как отмечается, 25 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.
В предприятии подчеркнули, что в очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС.
Россия атакует объекты ядерной энергетики Украины перед зимой
Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.
Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.
Кроме того, Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН.
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