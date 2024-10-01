В "Энергоатоме" сообщили, что специалисты компании на 12 дней раньше подключили энергоблок одной из АЭС после планового ремонта к национальной энергосети.
Главные тезисы
- Подключенный энергоблок АЭС обеспечит Украине дополнительные тысячи МВт электроэнергии, снижая вероятность дефицита в отопительный сезон.
- Ремонтная кампания на украинских АЭС приближается к завершению, повышая готовность энергоблоков к работе в сложные месяцы.
- Важными факторами для обеспечения стабильности энергоснабжения являются отсутствие атак на энергетическую инфраструктуру и благоприятные погодные условия.
- Прогнозируется дефицит генерации электроэнергии зимой в Украине, даже при оптимистичном сценарии без новых атак и низких температур.
- Журналисты уточняют, что даже в лучшем случае свет может отсутствовать 5 часов в день зимой, при условии отсутствия атак и температур выше -15 градусов.
Как подключение энергоблока АЭС повлияет на ситуацию со светом в Украине
В "Энергоатоме" отметили, что подключенный энергоблок набирает мощность. После выхода на полную мощность национальная энергосистема получит дополнительные тысячи МВт электроэнергии.
В компании отметили, что ремонтная кампания на украинских АЭС подходит к концу и к началу отопительного сезона все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев.
Что прогнозируют энергетики по ситуации со светом зимой
Журналисты издания Financial Times со ссылкой на украинских энергетиков отмечают , что зимой в Украине будет сохраняться дефицит генерации электроэнергии и даже по лучшему сценарию, света может не быть в течение 5 часов ежедневно.
В ДТЭК, в частности, подчеркнули, что такой оптимистичный сценарий вероятен при отсутствии новых атак преступной армии РФ по объектам критической энергетической инфраструктуры и того, что температура не будет ниже -15 градусов.
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