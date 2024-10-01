К энергосети Украины подключили еще один блок АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

К энергосети Украины подключили еще один блок АЭС

НАЭК "Энергоатом"
Хмельницкая АЭС
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В "Энергоатоме" сообщили, что специалисты компании на 12 дней раньше подключили энергоблок одной из АЭС после планового ремонта к национальной энергосети.

Главные тезисы

  • Подключенный энергоблок АЭС обеспечит Украине дополнительные тысячи МВт электроэнергии, снижая вероятность дефицита в отопительный сезон.
  • Ремонтная кампания на украинских АЭС приближается к завершению, повышая готовность энергоблоков к работе в сложные месяцы.
  • Важными факторами для обеспечения стабильности энергоснабжения являются отсутствие атак на энергетическую инфраструктуру и благоприятные погодные условия.
  • Прогнозируется дефицит генерации электроэнергии зимой в Украине, даже при оптимистичном сценарии без новых атак и низких температур.
  • Журналисты уточняют, что даже в лучшем случае свет может отсутствовать 5 часов в день зимой, при условии отсутствия атак и температур выше -15 градусов.

Как подключение энергоблока АЭС повлияет на ситуацию со светом в Украине

В "Энергоатоме" отметили, что подключенный энергоблок набирает мощность. После выхода на полную мощность национальная энергосистема получит дополнительные тысячи МВт электроэнергии.

В компании отметили, что ремонтная кампания на украинских АЭС подходит к концу и к началу отопительного сезона все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев.

Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Ремонтная кампания выходит на финишную прямую и к началу ОЗУ все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев, — подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Что прогнозируют энергетики по ситуации со светом зимой

Журналисты издания Financial Times со ссылкой на украинских энергетиков отмечают , что зимой в Украине будет сохраняться дефицит генерации электроэнергии и даже по лучшему сценарию, света может не быть в течение 5 часов ежедневно.

В ДТЭК, в частности, подчеркнули, что такой оптимистичный сценарий вероятен при отсутствии новых атак преступной армии РФ по объектам критической энергетической инфраструктуры и того, что температура не будет ниже -15 градусов.

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