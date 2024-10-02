Глава USAID Саманта Павер прибыла в Украину — какова цель визита

Что известно о визите Саманты Павер в Украину

Как отмечается, цель визита — еще раз подтвердить настроенность США к сотрудничеству с Украиной и оказанию ей помощи со стороны USAID в подготовке к предстоящей зиме.

Только прибыла в Киев в рамках своего третьего визита с момента полномасштабного вторжения России. Я в восторге от стойкости украинского народа и стараюсь услышать, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать его в стремлении к свободе и независимости, — отметила Саманта Павер. Поделиться

Just arrived in Kyiv for my third visit since Russia's full-scale invasion.



In awe of the resilience of the Ukrainian people and eager to hear what more we can do to support them in their quest for freedom and independence. 🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/Bxenpy6OUn — Samantha Power (@PowerUSAID) October 2, 2024

В ходе своего визита руководитель USAID также проведет встречи с государственными должностными лицами, педагогами, представителями молодежи, антикоррупционерами, лидерами энергетического и ИТ-сектора.

Напомним, это уже третий визит Павер в Украину с 2020 года. Он имеет целью подчеркнуть, каким образом помощь, которую USAID оказывает в сфере развития, а также в гуманитарных и экономических вопросах, поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и демократию, и наряду с этим способствует развитию долговременной устойчивости и благосостояния, отметили в представительстве. организации.

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности.

По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

Глава МИД Украины напомнил, что Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.