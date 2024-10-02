Глава USAID Саманта Павер прибыла в Украину — какова цель визита

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Павер 2 октября прибыла с визитом в Украину.
Главные тезисы
- Цель визита главы USAID Саманты Павер в Украину — подтвердить готовность США к сотрудничеству и помощи в подготовке к предстоящей зиме.
- USAID оказывает поддержку Украине в борьбе за свободу, демократию и развитие долговременной устойчивости.
- Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины, что вызывает обеспокоенность и призывы к предотвращению возможных атак.
- Министр иностранных дел Украины подчеркнул важность обеспечения радиационной и ядерной безопасности страны, призывая к международной поддержке в этом вопросе.
- Украина обращается к международным организациям и государствам с просьбой обеспечить постоянное присутствие миссий на объектах ядерной энергетики для предотвращения угроз безопасности.
Что известно о визите Саманты Павер в Украину
Как отмечается, цель визита — еще раз подтвердить настроенность США к сотрудничеству с Украиной и оказанию ей помощи со стороны USAID в подготовке к предстоящей зиме.
В ходе своего визита руководитель USAID также проведет встречи с государственными должностными лицами, педагогами, представителями молодежи, антикоррупционерами, лидерами энергетического и ИТ-сектора.
Напомним, это уже третий визит Павер в Украину с 2020 года. Он имеет целью подчеркнуть, каким образом помощь, которую USAID оказывает в сфере развития, а также в гуманитарных и экономических вопросах, поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и демократию, и наряду с этим способствует развитию долговременной устойчивости и благосостояния, отметили в представительстве. организации.
Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины
Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности.
По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.
Глава МИД Украины напомнил, что Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.
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