Умеров заявил о большой и мощной ракетной программе Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров заявил о большой и мощной ракетной программе Украины

Умеров
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Источник:  Интерфакс-Украина

До конца 2024 года или в начале 2025 года украинцев ознакомят с информацией о большой ракетной программе. С таким заявлением выступил глава Минобороны Рустем Умеров.

Главные тезисы

  • Украина уже создает баллистические ракеты собственного производства.
  • Киев активно сотрудничает с партнерами для финансирования ракетной программы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает успешное увеличение производства боеприпасов и дронов на фоне войны.

Украина наращивает производство ракет

Об амбициозных планах украинских властей министр рассказал во время второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2).

Рустем Умеров обратил внимание, что в последнее время Украина сконцентрировалась на ракетных программах и программах беспилотников.

В следующем году — или до конца года — вы услышите многое о том, что будет большая ракетная программа.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Глава Минобороны Украины

Глава оборонного ведомства официально подтвердил, что Украина уже начала работать над баллистическими ракетами собственного производства.

Как отметил министр, упомянутая ракетная программа "достаточно мощная".

Рустем Умеров также добавил, что украинская сторона обменялась ею с партнерами, которые уже дали согласие на то, что будут финансировать этот проект.

В ближайшее время мы получим финальный ответ от наших партнеров, — добавил глава Минобороны.

Что известно о еще одном весомом достижении Украины

1 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, — 4 миллиона, и уже более полутора миллионов законтрактовано.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению президента, Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия.

Владимир Зеленский также добавил, что он делает и продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новые технологии и, соответственно, производственные возможности.

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