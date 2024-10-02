Умеров заявил о большой и мощной ракетной программе Украины

До конца 2024 года или в начале 2025 года украинцев ознакомят с информацией о большой ракетной программе. С таким заявлением выступил глава Минобороны Рустем Умеров.
Главные тезисы
- Украина уже создает баллистические ракеты собственного производства.
- Киев активно сотрудничает с партнерами для финансирования ракетной программы.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает успешное увеличение производства боеприпасов и дронов на фоне войны.
Украина наращивает производство ракет
Об амбициозных планах украинских властей министр рассказал во время второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2).
Рустем Умеров обратил внимание, что в последнее время Украина сконцентрировалась на ракетных программах и программах беспилотников.
Глава оборонного ведомства официально подтвердил, что Украина уже начала работать над баллистическими ракетами собственного производства.
Как отметил министр, упомянутая ракетная программа "достаточно мощная".
Рустем Умеров также добавил, что украинская сторона обменялась ею с партнерами, которые уже дали согласие на то, что будут финансировать этот проект.
Что известно о еще одном весомом достижении Украины
1 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.
По мнению президента, Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия.
Владимир Зеленский также добавил, что он делает и продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новые технологии и, соответственно, производственные возможности.
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