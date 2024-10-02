У Підмосковʼї застрелився ексміністр так званої “ЛНР” Костянтин Завізенов. За попередніми даними, він зловживав алкоголем та мав депресію.

У Росії застрелився ексміністр "ЛНР" Завізенов

Як зазначають росЗМІ, колишній міністр палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» Костянтин Завізенов застрелився з мисливської рушниці у своєму будинку в Істринському районі Московської області.

За словами його сина, чиновник зловживав алкоголем і останні півтора тижня перебував у запої, важко переживаючи розлучення з дружиною.

Син також повідомив, що поряд із тілом знайдено передсмертну записку.

Посіпака Кремля Морозов наклав на себе руки

Відомий пропагандист, Z-блогер та ексбойовик “ЛНР” Андрій “Мурз” Морозов скоїв суїцид у лютому, бо його змусили видалити пост про шалені втрати росіян в Авдіївці.

Він опублікував допис, де заявив, що наважився на суїцид через вимогу влади РФ видалити пост про загибель 16 тисяч російських солдатів у боях за Авдіївку.

Передсмертну записку Морозов оприлюднив у своєму власному Телеграм-каналі «Нам пишут из Янины».

Посіпака Кремля скаржився на цькування з боку «політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим».

Що важливо розуміти, 18 лютого Морозов опублікував пост, у якому згадав про загибель 16 тис. російських солдатів у боях за Авдіївку. Після цього він потрапив під шквал критики з боку інших пропагандистів в етері «Соловйов LIVE».

20 лютого Морозов видалив пост. У передсмертній записці він також згадав, що його змусили це зробити за наказом «товариша полковника», який мав наказ від вищої влади.

У разі подібних критичних постів російська влада погрожує не надавати підрозділам критикуючих збройове постачання: «снаряди, коптери, нові танки та БМП, — скаржився Мороз. Поширити