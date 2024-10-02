В Подмосковье застрелился эксминистр так называемой ЛНР Константин Завизенов. По предварительным данным, он злоупотреблял алкоголем и имел депрессию.
Главные тезисы
- Эксминистр ЛНР Константин Завизенов и пропагандист Андрей Морозов покончили с собой из-за стрессов и политических давлений.
- Оба мужчины страдали от депрессии и злоупотребляли алкоголем, что явилось фактором в их трагических решениях.
- Предсмертные записки обоих самоубийц указывают на давление со стороны властей и политическую травлю, которую они испытывали.
- Самоубийство Морозова в феврале было связано с требованием удалить пост о гибели российских солдат, что вывело его на пик критики со стороны других пропагандистов.
В России застрелился эксминистр "ЛНР" Завизенов
Как отмечают росСМИ, бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов застрелился из охотничьего ружья в своем доме в Истринском районе Московской области.
По словам его сына, чиновник злоупотреблял алкоголем и последние полторы недели находился в запое, тяжело переживая развод с женой.
Сын также сообщил, что рядом с телом найдена предсмертная записка.
Мужчина Кремля Морозов покончил с собой
Известный пропагандист, Z-блогер и эксбоевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов совершил суицид в феврале, потому что его заставили удалить пост о безумных потерях россиян в Авдеевке.
Он опубликовал сообщение, где заявил, что решился на суицид по требованию властей РФ удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.
Предсмертную записку Морозов обнародовал в своем телеграмм-канале «Нам пишут из Янины».
Мужчина Кремля жаловался на травлю со стороны «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».
Что важно понимать, 18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором упомянул о гибели 16 тыс. русских солдат в боях за Авдеевку. После этого он попал под шквал критики со стороны других пропагандистов в эфире Соловьев LIVE.
20 февраля Морозов удалил пост. В предсмертной записке он также упомянул, что его заставили это сделать по приказу «товарища полковника», имевшему приказ от высшей власти.
По предварительным данным, он застрелился.
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