В Подмосковье застрелился эксминистр так называемой ЛНР Константин Завизенов. По предварительным данным, он злоупотреблял алкоголем и имел депрессию.

В России застрелился эксминистр "ЛНР" Завизенов

Как отмечают росСМИ, бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов застрелился из охотничьего ружья в своем доме в Истринском районе Московской области.

По словам его сына, чиновник злоупотреблял алкоголем и последние полторы недели находился в запое, тяжело переживая развод с женой.

Сын также сообщил, что рядом с телом найдена предсмертная записка.

Мужчина Кремля Морозов покончил с собой

Известный пропагандист, Z-блогер и эксбоевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов совершил суицид в феврале, потому что его заставили удалить пост о безумных потерях россиян в Авдеевке.

Он опубликовал сообщение, где заявил, что решился на суицид по требованию властей РФ удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.

Предсмертную записку Морозов обнародовал в своем телеграмм-канале «Нам пишут из Янины».

Мужчина Кремля жаловался на травлю со стороны «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».

Что важно понимать, 18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором упомянул о гибели 16 тыс. русских солдат в боях за Авдеевку. После этого он попал под шквал критики со стороны других пропагандистов в эфире Соловьев LIVE.

20 февраля Морозов удалил пост. В предсмертной записке он также упомянул, что его заставили это сделать по приказу «товарища полковника», имевшему приказ от высшей власти.

В случае подобных критических постов российские власти угрожают не предоставлять подразделениям критикующих оружейные поставки: «снаряды, коптеры, новые танки и БМП, — жаловался Мороз. Поделиться