В последние месяцы российские захватчики медленно, однако постепенно продвигаются в Донецкой области. Согласно данным издания The Washington Post, именно неожиданное изменение тактики позволило врагу достичь локальных успехов на поле боя.

Армия РФ начала использовать новый подход

Журналисты обращают внимание на то, что в 2023 году на поле боя в большинстве случаев происходили артиллерийские дуэли и "мясные штурмы" крупных групп плохо обученных российских окупантов.

Однако все резко изменилось. По словам украинских воинов, вражеские штурмовые отряды часто хорошо обучены и качествено оснащены.

Более того, они начали продвигаться вперед меньшими группами. Это создает серьезные проблемы для ВСУ, ведь таким образом противник избегает наблюдения, а их рассредоточение усложняет таргетинг на них с помощью беспилотников и артиллерии.

Что важно понимать, Силы обороны Украины также использовали эту тактику год назад, поэтому враг не придумал ничего нового, а просто скопировал действия украинских защитников.

Главное отличие заключается в том, что страна-агрессорка РФ объединила эту концепцию со своими преимуществами в боеприпасах, а также тем, что российской армии плевать на собственные потери в живой силе.

Главный фактор боев в Донецкой области

Аналитик Black Bird Group Паси Паройнен обращает внимание на то, что в южной части Донбасса в августе и сентябре российские захватчики захватили около 318 квадратных миль.

Следует также отметить, что около 268 из которых были захвачены вдоль фронта между Бахмутом и Угледаром.

При этом наибольшие потери территории произошли с середины августа по середину сентября, сказал Паройнен, совпав с украинским вторжением в Курскую область России.

С комментарием на этот счет также выступил Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

По его убеждению, важнейшим аспектом борьбы на этом участке донецкого фронта может быть скорее потеря войск, чем территории.