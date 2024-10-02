Сили оборони України виходять з Вугледару через загрозу оточення

2 жовтня українські воїни почали виходити з міста Вугледар Донецької області. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Головні тези:
- Українські воїни залишають Вугледар у зв'язку з загрозою оточення міста російськими окупантами.
- Російські силовики спрямували резерви для флангових ударів, виснажуючи оборонні позиції Збройних Сил України.
- Вище командування дало дозвіл на виведення підрозділів з метою збереження особового складу та техніки для подальшої оборони.
Українські воїни залишають Вугледар
ОСУВ “Хортиця” наголошує, що російські окупанти зазнали масштабний втрат на тлі тривалих боїв за місто, однак не полишив спроб його захопити.
Саме тому вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття нових позицій для ведення подальших дій.
Що відомо про ситуацію на фронті 2 жовтня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 68 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБ.
Окрім того, вказано, що противник здійснив понад 3810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню.
1 жовтня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ армії РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-