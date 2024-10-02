Сили оборони України виходять з Вугледару через загрозу оточення

2 жовтня українські воїни почали виходити з міста Вугледар Донецької області. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Українські воїни залишають Вугледар

ОСУВ “Хортиця” наголошує, що російські окупанти зазнали масштабний втрат на тлі тривалих боїв за місто, однак не полишив спроб його захопити.

В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Поширити

Саме тому вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття нових позицій для ведення подальших дій.

Що відомо про ситуацію на фронті 2 жовтня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 68 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБ.

Окрім того, вказано, що противник здійснив понад 3810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Вишеньки, Студенок, Павлівка, Степне, Токарівка, Уланове, Липці, Вовчанськ, Петропавлівка, Кругляківка, Надія, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Клєбан Бик, Романівка, Бересток, Чунишине, Водянське, Покровськ, Богоявленка, Новопавлівка та Запоріжжя. Поширити

1 жовтня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ армії РФ.