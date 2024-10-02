Силы обороны Украины выходят из Угледара из-за угрозы окружения

2 октября украинские воины начали выходить из города Угледар Донецкой области. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Главные тезисы
- Украинские воины покидают Угледар в связи с угрозой оцепления города российскими оккупантами.
- Российские силовики направили резервы для фланговых ударов, истощая оборонительные позиции Вооруженных сил Украины.
- Высшее командование дало разрешение на вывод подразделений с целью сохранения личного состава и техники для дальнейшей обороны.
Украинские воины покидают Угледар
ОСУВ "Хортица" отмечает, что российские оккупанты понесли масштабные потери на фоне длительных боев за город, однако не оставил попыток его захватить.
Именно поэтому высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия позиций для дальнейшей обороны.
Что известно о ситуации на фронте 2 октября
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в том числе сбросил 124 КАБ.
Кроме того, указано, что противник совершил более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 124 из реактивных систем залпового огня.
1 октября авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ армии РФ.
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