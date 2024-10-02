Силы обороны Украины выходят из Угледара из-за угрозы окружения

2 октября украинские воины начали выходить из города Угледар Донецкой области. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Украинские воины покидают Угледар

ОСУВ "Хортица" отмечает, что российские оккупанты понесли масштабные потери на фоне длительных боев за город, однако не оставил попыток его захватить.

В попытке любой ценой взять город под контроль враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города. Поделиться

Именно поэтому высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия позиций для дальнейшей обороны.

Что известно о ситуации на фронте 2 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в том числе сбросил 124 КАБ.

Кроме того, указано, что противник совершил более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 124 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Белополье, Вишенки, Студенок, Павловка, Степное, Токаревка, Уланово, Липцы, Волчанск, Петропавловка, Кругляковка, Надежда, Марково, Часов Яр, Константиновка, Клебан Бык, Романовка, , Покровск, Богоявленко, Новопавловка и Запорожье. Поделиться

1 октября авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ армии РФ.