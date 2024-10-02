У РФ не останется безопасных мест. Украина увеличивает дальнобойность ракет
Категория
Украина
Дата публикации

У РФ не останется безопасных мест. Украина увеличивает дальнобойность ракет

Денис Шмыгаль
У РФ не останется безопасных мест. Украина увеличивает дальнобойность ракет
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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что одной из главных задач оборонно-промышленного комплекса Украины является увеличение дальности действия украинского оружия. Таким образом, ни одно место в России не было в безопасности от ударов украинских дронов и ракет.

Главные тезисы

  • Увеличение дальности украинского оружия подразумевает, что ни одно место в России не останется безопасным от ударов украинских дронов и ракет.
  • Украина значительно наращивает производство ракет и беспилотников, сосредотачиваясь на ракетных программах собственного производства.
  • Рост производства оружия в Украине впечатляет: за два года объем производства увеличился более чем в пять раз, что указывает на стремление стать лидером в оборонной отрасли.
  • Власти страны активно привлекают международных партнеров для инвестирования в оборонный комплекс, что способствует укреплению обороноспособности Украины.
  • Баллистические ракеты и другие передовые разработки становятся основой для дальнейшего укрепления позиций Украины на международной арене в области военно-промышленного сотрудничества.

Украина будет поражать все цели на территории РФ

Среди стратегических задач — увеличение дальности украинского оружия, чтобы в европейской части России не было ни одного безопасного места, которое не могло бы быть поражено нашими дронами и ракетами.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Премьер также подчеркнул, что сейчас Украина производит такое количество оружия, которое в 2022 году казалось недосягаемым.

По его словам, в 2023 году производство оружия выросло в три раза, а за первые 8 месяцев 2024 года — еще вдвое.

Наша цель — создать один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Президент четко сформулировал нашу задачу: демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания, заявил Денис Шмигаль.

Шмигаль также подчеркнул поддержку со стороны международных партнеров и сообщил, что оборонные компании со всего мира уже выходят на украинский рынок, строят производственные мощности и планируют инвестиции и сотрудничество с украинскими оружейниками.

Премьер добавил, что на закупку вооружения и военной техники в 2024 году правительство предусмотрело в проекте госбюджета дополнительные 300 млрд грн, что равняется 7 млрд долларов.

Украина существенно наращивает производство ракет

Об амбициозных планах украинских властей министр рассказал во время второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2).

Рустем Умеров обратил внимание, что в последнее время Украина сконцентрировалась на ракетных программах и программах беспилотников.

Глава оборонного ведомства официально подтвердил, что Украина уже начала работать над баллистическими ракетами собственного производства.

Как отметил министр, упомянутая ракетная программа "достаточно мощная".

Рустем Умеров также добавил, что украинская сторона обменялась ею с партнерами, которые уже дали согласие на то, что будут финансировать этот проект.

В ближайшее время мы получим финальный ответ от наших партнеров, — добавил глава Минобороны.

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