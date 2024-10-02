У РФ не залишиться безпечних місць. Україна збільшує далекобійність ракет

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що одним із головних завдань оборонно-промислового комплексу України є збільшення дальності дії української зброї. Таким чином жодне місце в Росії не було в безпеці від ударів українських дронів і ракет.
Головні тези:
- Україна активно збільшує дальність дії своєї зброї, щоб ніяке місце в Росії не залишалося безпечним від ударів українських дронів та ракет.
- Україна розвиває ракетні програми та безпілотники, зокрема працює над балістичними ракетами власного виробництва.
- Створення одного із найсучасніших оборонно-промислових комплексів - одна з цілей України, що підтверджується значним зростанням виробництва зброї.
- Українські оборонні компанії привертають інвестиції та співпрацю з міжнародними партнерами для підтримки розвитку військово-промислового комплексу.
- Уряд України виділив додаткові 300 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки у 2024 році, що свідчить про важливість розвитку оборонного сектору країни.
Україна вражатиме всі цілі на території РФ
Прем'єр також підкреслив, що нині Україна виробляє таку кількість зброї, яка у 2022 році здавалась недосяжною.
За його словами, у 2023 році виробництво зброї зросло втричі, а за перші 8 місяців 2024 року — ще удвічі.
Шмигаль також наголосив на підтримці з боку міжнародних партнерів і повідомив, що оборонні компанії з усього світу вже виходять на український ринок, будують виробничі потужності та планують інвестиції й співпрацю з українськими зброярами.
Прем'єр додав, що на закупівлю озброєння та військової техніки в 2024 році уряд передбачив у проєкті держбюджету додаткові 300 млрд грн, що дорівнює 7 млрд доларів.
Україна суттєво нарощує виробництво ракет
Про амбітні плани української влади міністр розповів під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2).
Рустем Умєров звернув увагу на те, що останнім часом Україна сконцентрувалася на ракетних програмах і програмах безпілотників.
Очільник оборонного відомства офіційно підтвердив, що Україна вже почала працювати над балістичними ракетами власного виробництва.
Як наголосив міністр, згадана ракетна програма “досить потужна".
Рустем Умєров також додав, що українська сторона обмінялася нею з партнерами, які вже надали згоду на те, що будуть фінансувати цей проєкт.
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